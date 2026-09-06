Cruz Azul vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 6 de septiembre de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El Estadio Azteca abre sus puertas para recibir este domingo 6 de septiembre el encuentro entre el Cruz Azul y Santos Laguna que marca el cierre de la actividad dominical de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde ambos equipos llegan con realidades opuestas, pero con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla.

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