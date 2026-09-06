Se fue de la Liga BBVA MX como goleador, pero Enner Valencia vive un presente tétrico en Argentina

Enner Valencia dejó la Liga BBVA MX después del Mundial 2026. El futbolista ecuatoriano formaba parte de la plantilla del Pachuca, equipo donde consiguió brillar durante su primer ciclo. Su segunda etapa no fue mala, ya que cerró el Clausura 2026 con cinco titularidades y cuatro goles anotados. Sin embargo, su presente está lejos de ser el mejor.

Tras finalizar su contrato con el cuadro hidalguense, el delantero decidió probar suerte en una liga donde nunca antes había jugado. Fichó por Boca Juniors como agente libre el pasado mes de agosto y, a un mes de su firma, Valencia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Aún no logra ganarse a la afición, ni tampoco la confianza de su entrenador.

El duro presente de Enner Valencia en Boca Juniors

Desde su llegada a Argentina, el futbolista de 36 años lleva cinco partidos jugados. Disputó tres por liga, uno por copa y otro por Copa Sudamericana. A pesar de haber recibido varias oportunidades, Valencia se mantiene sin goles ni asistencias en este inicio con el cuadro azul y oro. Como si fuese poco, tampoco es considerado titular por Rodolfo Arruabarrena.

Enner Valencia ya viste los colores de Boca Juniors|Crédito: Boca Juniors

El técnico del ‘Xeneize’ solamente lo utilizó en un partido desde el inicio, mientras que en los otros cuatro ingresó desde el banco de suplentes. Arruabarrena mantiene a Miguel Merentiel como titular, dejando relegado al exPachuca en los banquillos. A sus 36 años, parece difícil que Valencia recupere su mejor nivel y está lejos de lo demostrado durante su paso por el futbol mexicano.

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Enner Valencia regresó al Pachuca en septiembre de 2025, más de 11 años después de su primera etapa con los Tuzos. El delantero arribó procedente del Internacional de Porto Alegre y rápidamente volvió a convertir, al marcar en la victoria por 2-1 frente al Atlético de San Luis.

Enner Valencia|Crédito: Pachuca / X

Durante su segundo ciclo con el cuadro hidalguense disputó 22 partidos oficiales, en los que registró ocho goles y una asistencia. Cuatro de esas anotaciones llegaron en el Clausura 2026, certamen donde elevó su rendimiento durante la Liguilla y fue determinante en la eliminación del Toluca en los Cuartos de Final.

Su contrato terminó después del Mundial 2026 y Pachuca decidió no renovarlo. De esta manera, Valencia cerró sus dos etapas con los Tuzos con un balance de 26 goles en 47 encuentros oficiales. Su primer ciclo fue el más destacado, ya que convirtió 18 tantos en 25 partidos y ganó el título de goleo del Clausura 2014.