Cruz Azul vs Tigres alineaciones confirmadas | Clausura 2023, Liga MX

Cruz Azul vs Tigres será uno de los compromisos de la jornada 5 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad del triunfo luego de no hacerlo en sus últimos encuentros: La Máquina no ha conocido la victoria en el certamen mientras que Los Felinos hilan dos partidos con empate en la campaña.

Tanto los dirigidos por Raúl ‘Potro’ Gutiérrez como los de Diego Cocca querrán los tres puntos en disputa en el Estadio Azteca para ocupar puestos de repechaje o liguilla y mantenerse en la posibilidad de ser campeones de la primera división del futbol mexicano.

La alineación de Cruz Azul para enfrentar a Tigres en el Clausura 2023

Portero: Jesús Corona

Defensas: Carlos Vargas, Jordan Silva, Ramiro Funes Mori y Juan Escobar

Mediocampistas: Ignacio Rivero, Erick Lira y Carlos Rodríguez

Delanteros: Uriel Antuna, Carlos Rodolfo Rotondi y Michael Estrada

Director Técnico: Raúl ‘Potro’ Gutiérrez

La alineación de Tigres para enfrentar a Cruz Azul en el Clausura 2023

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Diego Reyes, Samir Caetano y Jesús Angulo

Mediocampistas: Guido Pizarro, Rafael Carioca, Fernando Gorriarán

Delanteros: Luis Quiñones, Nicolás Ibáñez y André-Pierre Gignac

Director Técnico: Diego Cocca

Historial entre Cruz Azul y Tigres en la Liga MX

El conjunto dirigido por Raúl ‘Potro’ Gutiérrez mantiene ventaja en el antecedente entre ambos conjuntos en la campaña regular de la Liga MX. Cruz Azul suma dos victorias, por dos empates y solo un triunfo de Tigres en los últimos cinco partidos entre los equipos que se verán las caras este sábado 4 de febrero en el Estadio Azteca.

Los próximos partidos de Cruz Azul en la Liga MX

Tras medirse ante Tigres, La Máquina visitará el Estadio Nemesio Diez para enfrentarse ante Toluca en su juego correspondiente a la jornada seis del Clausura 2023; posteriormente, Puebla, Atlas y Juárez serán los rivales de Cruz Azul en la primera división del futbol mexicano.

Los próximos partidos de Tigres en la Liga MX

Tras el juego contra Cruz Azul, el conjunto dirigido por Diego Cocca tendrá dos compromisos consecutivos en casa: serán Pumas y Juárez quienes visiten a Tigres en sus siguiente compromisos en el Clausura 2023; posteriormente, visitará el Estadio Jalisco para medirse ante Atlas.