Cruz Azul vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS las SEMIFINALES del Apertura 2025; marcador online

Comienzan las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Cruz Azul recibe a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, juego de ida en el que La Máquina busca sacar ventaja jugando frente a su gente. Y es que en la cancha de C.U, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón liga 25 partidos sin conocer la derrota.

La escuadra de La Noria llega al partido de semifinales luego de haber eliminado a Chivas en los 4tos de Final. Por su parte, el conjunto comandado por Guido Pizarro viene de vencer a los Xolos de Tijuana. En la presente campaña, Cruz Azul y Tigres se enfrentaron en la Jornada 12 de la Fase Regular, encuentro que terminó igualado 1-1 con goles de Juan Brunetta y Ángel Sepúlveda.

