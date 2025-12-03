CONFIRMADO: La BAJA de Chivas tras quedar ELIMINADO del Apertura 2025

Han comenzado los movimientos en Chivas. Luego de que el Club Deportivo Guadalajara quedara eliminado del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul en la instancia de 4tos de Final, la plantilla del 'Rebaño Sagrado' empieza a ver salidas de cara a la siguiente campaña.

El jugador que es BAJA de Chivas

Azteca Deportes pudo saber que Cade Cowell no va a continuar su carrera en el equipo de la Liga BBVA MX, pues el mediocampista de 22 años de edad va a jugar en 2026 para New York Red Bulls, equipo de la Major League Soccer.

Jugando para Chivas, Cade Cowell tuvo un registro de 68 partidos disputados con marca de 11 goles y cuatro asistencias. De esos compromisos, ocho fueron en la Copa de Campeones de Concacaf en la que hizo tres anotaciones y dio dos pases de gol. En la Leagues Cup, la marca fue de cinco partidos con un tanto y el resto de compromisos pertenecen a la actividad de la Liga BBVA MX.

A falta de un comunicado oficial por parte del 'Rebaño Sagrado', el equipo dirigido por Gabriel Milito empieza a pensar en el certamen del año entrante, mismo que se va a disputar previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras la eliminación del Apertura 2025, los jugadores de Chivas van a tener dos semanas de descanso antes de reportar el 15 de diciembre para empezar las pruebas médicas y físicas, esto para dar inicio a la pretemporada del siguiente semestre.

