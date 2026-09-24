Cruz Azul y Toluca, con muchas BAJAS para su próximo partido; estos son los 10 JUGADORES que no estarán

La Máquina de Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca se verán las caras en el que es, sin duda, uno de los juegos más entretenidos que habrá este fin de semana en la Liga BBVA MX, mismo que coincide con la primera fecha FIFA luego de lo ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

cruz azul

Cruz Azul volverá a la Ciudad de México para medirse al Toluca en duelo correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, partido que se llevará a cabo este sábado a las 5 de la tarde y que tendrá varias bajas de parte de ambos equipos.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para el duelo ante Toluca?

Cruz Azul tendrá que enfrentar este compromiso con cinco bajas de consideración que derivan de llamados a la Selección y de lesiones de gravedad. Los dos elementos más importantes que no estarán son Erik Lira y Jeremy Márquez, ambos considerados por el cuadro nacional de Rafael Márquez.

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Kevin Mier se une a esta lista de bajas luego de ser convocado a la Selección de Colombia. Además, Cruz Azul no podrá contar con dos elementos más que estarán fuera el resto del torneo por lesiones de gravedad, siendo estos los canteranos Amaury Morales y Christian Jiménez.

Las 5 bajas de Toluca para enfrentarse a Cruz Azul

En Toluca las cosas no son mejores y, de hecho, sus bajas son más importantes en relación a Cruz Azul. Para este duelo, el Turco Mohamed no podrá contar con Jesús Gallardo y Everardo López, los cuales fueron considerados por Rafael Márquez para la fecha FIFA de la Selección Mexicana.

Federico Viñas es otro de los elementos que fue considerado por la Selección de Uruguay para los duelos de este fin de semana. Finalmente, el técnico argentino tampoco podrá contar con Marcel Ruiz y Franco Romero, los cuales se están recuperando de sus respectivas lesiones.