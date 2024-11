¡Confirmado! Fechas y horarios de los duelos entre Cruz Azul y Xolos en la Liguilla

La Máquina de Cruz Azul y los Xolos de Tijuana se enfrentarán en una serie que se espera de alto voltaje por los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. La Liga MX ya confirmó los días y horarios de par de duelos donde surgirá uno de los semifinalistas.

Ida en Tijuana: Un duelo de contrastes

El partido de ida se llevará a cabo en el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana. Los fronterizos buscarán hacer valer su localía y dar la sorpresa ante el poderoso Cruz Azul. Este encuentro se disputará el miércoles 27 de noviembre en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México). Será una prueba de fuego para ambos equipos, ya que marcará el tono de la serie.

Vuelta en Ciudad de los Deportes: La Máquina buscará cerrar la serie

La vuelta se trasladará al Estadio de Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul buscará confirmar su superioridad y asegurar su pase a las semifinales. Los aficionados celestes esperan una gran fiesta en su casa y apoyar a su equipo en este duelo decisivo. El encuentro está programado para el sábado 30 de noviembre a las 19:10 horas (tiempo del centro de México).

Cruz Azul, líder general del torneo, llega a esta instancia como el máximo favorito. Sin embargo, los Xolos de Tijuana no se darán por vencidos y lucharán con uñas y dientes para dar la sorpresa. La diferencia de puntos en la tabla regular podría ser un factor importante, pero en una Liguilla todo puede pasar.

¿Quién avanzará a las semifinales?

Este enfrentamiento promete emociones fuertes y un gran espectáculo para los aficionados de los dos equipos. Ambos conjuntos cuentan con jugadores de calidad y buscarán imponer su estilo de juego. Será una serie muy pareja, donde cualquier detalle podría marcar la diferencia.

Fechas y horarios de los otros duelos de Cuartos de Final

América vs Toluca - Estadio de Ciudad de los Deportes – Miércoles 27 de noviembre 19.00 horas.

Atlético San Luis vs Tigres – Estadio Alfonso Lastras – Jueves 28 de noviembre 19:00 horas.

Monterrey vs Pumas – Estadio BBVA - Jueves 28 de noviembre 21:10 horas.

Toluca vs América – Estadio Nemesio Diez – Sábado 30 de noviembre 17:00 horas.

Pumas vs Monterrey – Estadio C.U. – Domingo 1 de diciembre 12:00 horas.

Tigres vs Atlético San Luis – Estadio Universitario - Domingo 1 de diciembre 19:00 horas.