Es canterano, tiene la confianza de Huiqui y podría ser la SORPRESA de Cruz Azul en Liguilla

Cruz Azul ha disputado sus primeros 11 juegos correspondientes al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que el actual campeón de México depende de sí mismo para acceder a una Liguilla más en su historia y, con ello, buscar el bicampeonato luego de lo sucedido hace unos meses.

cruz azul

Para ello, Joel Huiqui cuenta con una de las plantillas más poderosas pues, de acuerdo con Transfermarkt, es el segundo plantel más caro de la Liga BBVA MX solo por debajo del América. Y en este contexto destaca un jugador de Cruz Azul que podría ser la sorpresa en la fiesta grande del futbol mexicano.

¿Qué canterano de Cruz Azul podría ser la sorpresa en la Liguilla?

Con apenas 21 años de edad, Zadiel Pineda, hermano de Orbelin Pineda, ha comenzado a llamar poderosamente la atención gracias a la actuación que ha tenido en las categorías inferiores de Cruz Azul, por lo que no se descarta que pueda dar el salto al primer equipo más pronto que tarde.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

De hecho, Zadiel tuvo participación en el juego amistoso del fin de semana pasado en donde Cruz Azul venció al Galaxy antes de enfrentarse a Pumas. El rendimiento del jugador que llegó a La Noria en 2021 fue llamativo, por lo que ha llamado la atención de Huiqui, sobre todo, por lo hecho en la Sub-21.

¿De qué juega Zadiel Pineda, joya de Cruz Azul?

Cabe mencionar que Zadiel Pineda ha pasado por varias de las categorías de Cruz Azul hasta llegar a la Sub-21, por lo que se espera que el lateral y extremo por izquierda sea considerado por Joel Huiqui para ser una opción de recambio en esta parte final de la temporada regular y, por qué no, la Liguilla.

Actualmente Pineda es una pieza estelar de Cruz Azul Sub-21, por lo que, en teoría, aparece como la tercera o cuarta opción de La Máquina en el primer equipo pues, antes de él, aparecen otros elementos mexicanos como lo son Omar Campos, Ralph Orquín y Josué Díaz.