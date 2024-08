Ver EN VIVO Crystal Palace vs West Ham transmisión online en México Premier League

Este sábado 24 de agosto del 2024, comienza la actividad de la jornada 2 de la Premier League. Los partidos que se disputan son: Brighton vs Manchester United, Crystal Palace vs West Ham, Fulham vs Leicester, Manchester City vs Ipswich, Southampton vs Nottingham Forest, Tottenham vs Everton y Aston Villa vs Arsenal.

Uno de los juegos más llamativos del día es el de Crystal Palace vs West Ham, juego que se disputará en punto de las 8 am, tiempo del centro de México. En el Estadio Selhurst Park.

¿Juega Edson Álvarez?

Edson Álvarez aun sigue siendo duda para el encuentro. Se espera que con su recuperación de su lesión, ya pueda tener minutos para este partido.

