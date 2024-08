Así puedes ver gratis y EN VIVO Mazatlán vs Pachuca | Jornada 5 del Apertura 2024 TV Azteca

Este viernes 23 de agosto del 2024 arranca la actividad de la jornada 5 de la Liga BBVA MX. Los tres partidos que se disputan son: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca y Tijuana vs Rayados.

Uno de los encuentros más llamativos es el de Mazatlán vs Pachuca que se va a disputar en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Partido en el que se enfrenta el doceavo lugar contra el dieciseisavo.

¿Cómo ver gratis y en vivo Mazatlán vs Pachuca?

El partido de Mazatlán vs Pachuca lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la página Web, de la App y en la cuenta de Youtube de Azteca Deportes. Contará con el análisis y la narración de Rosique, David Medrano, Jesus Joel Fuentes, Francisco Chacón, Lalo Ruiz y Ashley Gonzalez.