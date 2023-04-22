Cuadrangular de Japhet Amador con el que vencen Diablos a los Tigres en la Guerra Civil

El toletero Japhet Amador pegó un jonrón con casa llena con el que los Diablos Rojos del México (1-0) dejaron tendidos en el terreno a los Tigres de Quintana Roo (0-1), para derrotarlos por pizarra de 12-10, resultado que se dio luego de que la ‘Pandilla Escarlata’ perdía 10-0.

El Estadio Alfredo Harp Helú estalló cuando Amador, en cuenta de 2-2 y 2 outs en la parte baja de la novena entrada, le prendió el pitcheo al cerrador felino, Wendell Floranus, enviándolo detrás de la barda del jardín central-derecho, batazo con el que anotaron Emmanuel Ávila, Carlos Sepúlveda, Ramón Flores y ‘El Gigante de Mulegé’, firmando la espectacular voltereta.

Los suereños tenían una ventaja de 10-0 luego de las primeras seis entradas, cuando Diablos montaron el retorno en el juego con dos anotaciones en el séptimo innig, cinco en la octava y otras cinco en la novena, siendo la segunda ocasión en la historia del Estadio Alfredo Harp Helú, que los Rojos ganan tras ir perdiendo por 10 rayitas. Esta historia se presentó el 28 de junio de 2019, velada en la que los Sultanes de Monterrey estaban al frente 11-1 y fueron derrotados por los capitalinos 13-12.

Amador terminó la jornada yéndose de 5-3, con seis empujadas y una anotada, mientras que Jesús Fabela y Juan Carlos Gamboa produjeron dos cada uno. El pitcher ganador fue Sam Bordner mientras que el derrotado fue Wendell Floranus.

ASÍ FUE LA GUERRA CIVIL DIABLOS TIGRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Los felinos atacaron al abridor Édgar Torres desde el primer capítulo al anotarle en tres ocasiones, aumentando el ataque en la segunda con una rayita y en la tercera con cuatro, para separarse 8-0 al concluir el primer tercio.

Por su parte, el abridor de los Tigres, Alberto Guerrero, trajo a raya a los maderos escarlatas y en cinco capítulos apenas permitió tres imparables, con cinco bases por bolas y tres ponches. Ese trabajo monticular contó con dos anotaciones más de apoyo en la sexta alta.

Entonces comenzó la remontada en la parte baja del capítulo siete, cuando Julián Ornelas y Amador produjeron una cada uno. En la octava, el ataque fue de cinco gracias a sencillo productor de dos de Fabela, pasaporte con casa llena a Amador y doblete que empujó un par de Gamboa.

En el pitcheo, el abridor escarlata Edgar Torres estuvo 2.1 entradas, espacio en el que permitió ocho hits y seis carreras. Después llegaron al relevo Jio Orozco (0.2 entradas, dos carreras), Arturo López (2.2 innings, dos anotaciones), Víctor Morales (1.1 capítulos), Jeffry Niño (0.1 tandas), José Manuel Hernández (0.2 entradas) y Sam Bordner (1 rollo).

Después de este encuentro, Tigres y Diablos se vuelven a encontrar en el ‘Diamante de Fuego’ este sábado a partir de las 16 horas, donde se dará el duelo monticular entre Daniel Diaz (PZ) y Nick Kingham (PD).