¿Cuál es el boleto más barato que queda para pelea Canelo vs Ryder?

Falta un mes para que Canelo Álvarez regrese a los encordados mexicanos luego de 12 años de ausencia en pelea que sostendrá contra el británico John Ryder. El combate que se realizará en el Estadio Akron de Zapopan ha despertado enorme expectativa. Para la batalla que se realizará el 6 de mayo quedan algunas localidades disponibles a través del sistema oficial de venta de entradas.

Los boletos más baratos de la zona superior del inmueble de Chivas que se colocaron en $350, $600 y $900 pesos ya están agotados. La entrada más accesible que se puede adquirir a un mes del combate cuesta $7,700 pesos en la sección T1-30 que se ubica en la bandeja inferior del estadio, a la altura donde se ubica regularmente el grupo de animación del Rebaño Sagrado. El siguiente precio disponible es de $9,600 en la zona central de la tribuna baja, que en los partidos de futbol es la zona más cara.

Entrevista Canelo Álvarez desde su centro de entrenamiento en San Diego

Después está la entrada de $26,200 pesos que está colocada en área de las esquinas del ring. Ya después se encuentran las secciones platino que van desde los $41,200 pesos. El boleto disponible al momento de realizar la búsqueda (5 de abril) más cercano al cuadrilátero está en la fila 10, atrás de la zona de comentaristas, con un precio de $51,200 pesos.

Lanza Canelo nueva mercancía



Con miras al combate ante John Ryder en la Perla Tapatía, este miércoles Canelo Álvarez anunció el lanzamiento de 5 nuevos modelos de camisetas edición especial a través de su tienda oficial. El costo es de $800 pesos. El boxeador mexicano se alista en San Diego, California para esta pelea que podrás disfrutar el 6 de mayo a través de Azteca 7 y en donde estarán en juegos los 4 títulos de peso supermedio que hacen de Álvarez el campeón indiscutido de la categoría.

