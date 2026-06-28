Ni Memo Ochoa pudo: Tala Rangel igualó una marca que llevaba vigente 56 años en Mundiales

La Selección Mexicana de Fútbol se prepara para disputar su partido por los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Previo al cruce ante su similar sudamericano, se reveló un dato que enorgullece a toda la afición y que estaría vinculado con el arquero Raúl "Tala" Rangel. ¿De qué trata?

De acuerdo a la información emitida por Dataref México, el golero mexicano igualó la marca de Ignacio Calderón, portero que no recibió ningún gol durante la participación del conjunto nacional en el certamen desarrollado en 1970.

En aquella oportunidad, Calderón defendió con autoridad la portería verde luego de una igualdad sin goles ante Unión Soviética, el triunfo por 4 a 0 frente a El Salvador y además la victoria por la mínima diferencia contra Bélgica.

🤯🙌 RAÚL ‘TALA’ RÁNGEL igualó a IGNACIO CALDERÓN como los ÚNICOS porteros mexicanos que NO RECIBIERON goles en una Fase de Grupos de Mundial:



🇲🇽 Ignacio Calderón - México 1970:



🔒 0-0 vs. Unión Soviética.

🔒 4-0 vs. El Salvador.

🔒 1-0 ante Bélgica.



🇺🇸🇲🇽🇨🇦 Raúl Rangel -… pic.twitter.com/SYh7BodmIh — dataref México (@dataref_mx) June 27, 2026

La racha de Tala Rangel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El defensor del arco de las Chivas de Guadalajara mantiene su racha luego de los triunfos del equipo de Aguirre por 2 a 0 ante Sudáfrica.

En el segundo partido celebrado en Guadalajara, los nuestros pudieron triunfar por la mínima diferencia ante Corea del Sur y en el último partido de la Fase de Grupos se impusieron con autoridad 3 a 0 Chequia.

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