Este es el récord que Lionel Messi NO rompió en su título con Inter Miami; parece una cifra inalcanzable

El pasado 06 de diciembre de 2025, Lionel Messi levantó un título más tras ganar la final de la Major League Soccer. Con esto, sigue con el aumento de sus cifras como el máximo ganador de todos los tiempos. En ese sentido, aunque guió al equipo marcando 29 goles en la temporada regular y dando recital en cada encuentro de la postemporada… el astro argentino no alcanzó las cifras del Pibe Valderrama. Esta es la información al respecto.

¿Cuál es el récord que Lionel Messi no rompió en este 2025?

El Inter Miami hizo historia al conseguir su trofeo como máximo monarca del futbol de los Estados Unidos. Sin embargo, en los puntos altos de la temporada 2025, parecía que el actual campeón del mundo con Argentina alcanzaría un récord bastante particular. Muchos indican que el rosarino es un playmaker, pero no superó a la leyenda colombiana.

Pasaban las fechas y Lionel agregaba asistencias a su repertorio, sin embargo al final del año (con todo y lo hecho en la postemporada) cerró con 23 pases para gol. Con ello, Valderrama ostentará dicho registro al menos un año más. Y es que cuando él jugó en Tampa Bay Mutini, puso 26 asistencias… esto en el año 2000.

Terminó la temporada de la MLS así que ES OFICIAL: Carlos Valderrama sigue teniendo el récord de más asistencias en una sola temporada de MLS, gracias a las 26 que puso en el 2000 con Tampa Bay Mutini.

Leo Messi puso 22 este año y no alcanzó al Pibe.



¿Cuántos títulos tiene Messi en su carrera profesional?

El astro argentino agregó un trofeo más a su repertorio que lo acredita como el futbolista con más títulos en la historia del futbol. Aunque hay algunas cuentas y “expertos” en estadística que no cuentan algunas competiciones, el acuerdo general es que el hombre de 38 años suma 49 trofeos. Con esto, la gente se volvió loca argumentando que si todo sale fenomenalmente, el campeonato 50 sería la Copa del Mundo.

Esto último se percibe demasiado complicado, sin embargo es lo que movió las redes tras la consecución del título de las garzas de Miami. Ahora, la espera tendrá que ser larga para ver este futbolista en las canchas… pues las actividades del balompié estadounidense regresarán alrededor de febrero de 2026.