Messi tiene más trofeos que estos 6 grandes clubes de Europa; no creerás el listado

A nada de concretarse la gran final de la Major League Soccer en los Estados Unidos, Lionel Messi agregó un último trofeo a su espectacular cuenta personal. En ese sentido, en redes sociales se compartió un informe que indica cómo su carrera llena de logros le ha permitido incluso acumular más galardones colectivos que 6 titanes del futbol europeo. Estas son las increíbles cifras.

¿Por cuántos títulos supera Messi a estos 6 clubes de Europa?

Tras ganar la final de la Conferencia Este ante el New York City, el astro argentino fue reconocido como el máximo ganador de trofeos de todas las eras. Con dicho galardón, alcanzó 47 títulos totales en los distintos clubes en lo que estuvo y también conforme a lo logrado en la albiceleste.

Lo impresionante del dato, es que Lionel cuenta con más campeonatos que titanes del balompié mundial, incluyendo el FC Barcelona. Y este es el listado oficial de consagraciones en lo más alto desde el 2004.

Lionel Messi - 47 títulos.

Bayern Munich - 44 títulos.

Barcelona - 37 títulos.

PSG - 37 títulos.

Real Madrid - 32 títulos.

Manchester City - 24 títulos.

Inter de Milán - 22 títulos.

MESSI REACHES 47 TITLES IN HIS CAREER:



🇪🇸35 with Barcelona.

🇦🇷6 with Argentina.

🇫🇷3 with PSG.

🇺🇸3 with Inter Miami.



¿Cuántos títulos le faltan a Cristiano Ronaldo para alcanzar a Lionel Messi?

Las cifras del sudamericano evidentemente son impresionantes y por algo tiene más que los clubes en mención. Ante eso, evidentemente las personas hacen la comparativa con Cristiano Ronaldo, pues estos dos futbolistas han vivido una competencia deportiva que ha trascendido los años, peleando por lo más alto por más de una década. Sin embargo, según múltiples conteos, el lusitano está bastante alejado del vigente campeón del mundo.

Las cifras indican que la diferencia en estos momentos es de 12 títulos, evidenciando uno de los grandes problemas de Cristiano Ronaldo desde que llegó al país árabe. No ha existido oportunidad de ganar trofeos, por ello estos años que Lionel mantuvo el paso ganador, fueron claves para incrementar sus números… que podrían crecer tras el enfrentamiento final que tendrá Inter Miami ante los Whitecaps el sábado 6 de diciembre.