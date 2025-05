André Jardine: ¿cuál es el nivel de estudios que tiene el DT del América?

André Jardine es uno de los entrenadores históricos del América al conseguir un tricampeonato en sus primeros tres torneos, pero lo que pocos conocen de él es que tiene una carrera universitaria .

es uno de los entrenadores históricos del América al conseguir un tricampeonato en sus primeros tres torneos, . El DT del América, de los mejores pagados de la Liga BBVA MX, comenzó a estudiar Ingeniera Civil, pero dos años después lo dejaría para iniciar otra carrera. ¿De cuál se trata?

André Jardine estuvo a punto de hacer historia y convertirse en el mejor entrenador del América de haber conseguido el tetracampeonato ante Toluca. No obstante, el brasileño ya dejó escrito su nombre con letras de oro en la institución, pues ganó tres campeonatos de la Liga BBVA MX en sus primeros torneos y se quedó a un paso de lograr el cuarto. La gran carrera de Jardine en el futbol mexicano es de admiración y llena de resiliencia, pues arribó al país azteca con poca trayectoria y con incertidumbre entre los aficionados al Atlético de San Luis, club con el que inició a construir su camino. Y si hablamos de construcciones, debemos mencionar su nivel de estudios, ya que realizó dos años de la carrera de Ingeniera Civil.

@oficialandrejardine André Jardine tiene nivel de estudios universitarios y fue DT de la Selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio

El brasileño es de los pocos entrenadores que tienen una carrera universitaria, pues al no ver futuro en el futbol cuando formó parte de las Fuerzas Básicas del Gremio, donde fue compañero de Ronaldinho, decidió continuar con sus estudios. Jardine optó por la carrera de Ingeniería Civil, pero a los dos años se dio cuenta que no era lo suyo y tomó la decisión de estudiar algo relacionado al deporte. Por este motivo el entrenador de América se graduó de Educación Física en la Universidad Federal de Río Grande do Sul.

TE PUEDE INTERESAR:



Esta gran decisión sería el principio de una carrera llena de éxitos, pues volvió nuevamente al futbol, específicamente a la formación de jugadores en las categorías menores. Su gran trabajo lo llevó a los banquillos de grandes equipos como asistente o director técnico interino hasta que en 2019 tomó las riendas de la Selección de Brasil Sub-20 y Sub-23, la cual participó en los Juegos Olímpicos de Tokio y se llevó la medalla de oro, eliminando en semifinales a México, que a la postre conquistaría el bronce de la competencia.

André Jardine y el inicio de una carrera triunfadora en México

A pesar de que en su palmarés lucía una presea dorada, André Jardine arribó al futbol mexicano como un desconocido, cuando fue presentado como entrenador del Atlético San Luis en 2022. Con los potosinos tuvo grandes momentos al meterlos por primera vez a una Liguilla e incluso estuvieron a punto de avanzar a una final; sin embargo, fueron eliminados en la “antesala por el título”. Tras permanecer durante tres torneos fue contratado por el América, conjunto con el que probó la gloria, pues en su primer torneo se coronó campeón al vencer a los Tigres en el Apertura 2023. En las siguientes dos temporadas volvió a conquistar otros dos títulos de la Liga BBVA MX, logrando el tricampeonato en sus primeros tres torneos al frente de las Águilas y estuvo a punto de conquistar el cuarto, pero cayó ante Toluca en el Clausura 2025. Pese a ello, ya es considerado uno de los DT históricos del conjunto azulcrema y es acechado por clubes tanto de México como de Sudamérica.