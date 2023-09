Los encuentros de la NFL que se jugarán en fin de año

La semana 17 de la temporada 2023 de la NFL se jugará en el último día del año teniendo el duelo entre los Minnesota Vikings recibiendo en el U.S. Bank Stadium a los Green Bay Packers para cerrarlo.

Una rivalidad añeja será quien cierre la jornada teniendo la patada inicial a las 19:20 horas. Este encuentro que podría definir playoffs para estos equipos.

Esta jornada dominical se llevará a cabo con 13 partidos, aparte del ya mencionado anteriormente, iniciando a las 12:00 horas con los encuentros de Houston Texans vs Tennessee Titans en el Estadio NRG, Chicago Bears vs Atlanta Falcons en la cancha del Soldier Field, Baltimore Ravens enfrentará a los Miami Dolphins en el M&T Bank Stadium.

Otros de los partidos son: Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints en Raymond James Stadium, Buffalo Bills recibe a New England Patriots en el Highmark Stadium.

Los campeones de la Conferencia Nacional Philadelphia Eagles enfrentarán a Arizona Cardinals en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Jakcsonville Jaguars, en el EverBank Field, jugará ante Carolina Panthers.

Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders en el Estadio Lucas Oil, mientras New York Giants reciben a Los Ángeles Rams en el MetLife Stadium y Washington Commanders jugarán ante San Francisco 49ers en el FedExField.

Los partidos de las 3 de la tarde de la Semana 17

Seattle Seahawks se enfrentará a Pittsburgh Steelers a partir de las 15:05 horas en el Lumen Field. Por su parte, los actuales campeones de la NFL, Kansas City Chiefs, recibirán en el Arrowhead a Cincinnati Bengals y Denver Broncos vs Los Ángeles Chargers en el Empower Field at Mile High a las 15:25 horas, tiempo del centro de México.

Esta será la penúltima semana de la temporada regular y pinta que varios de estos partidos serán claves para la clasificación a playoffs de varios de los equipos.