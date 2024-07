La fecha en la que arranca la segunda jornada de la Fase de Grupos en la Leagues Cup 2024

Este domingo 29 de julio del 2024, terminó la actividad de la primera jornada de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2024. Torneo que reúne a los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS.

Hasta el momento, un total de ocho equipos de la Liga BBVA MX han logrado tener actividad mientras que faltan 10 más por tener minutos en la competición y que tendrán su debut en la segunda jornada de la fase de grupos.

Partidos Jornada 2 Leagues Cup

La jornada dos de la Leagues Cup se va a disputar del martes 30 de julio al 1 de agosto del 2024. Serán 15 partidos en los que tendrán actividad 13 equipos de la Liga BBVA MX.

Fecha y horario de los partidos de la jornada 2 Leagues Cup 2024

Para el martes 30 de julio del 2024, los cinco juegos que se van a disputar son: Atlético de San Luis vs Montreal en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, Pachuca vs New York a las 18 horas tiempo del centro de México, Monterrey vs Austin FC a las 19 horas tiempo del centro de México, Minnesota vs Necaxa a las 19 horas tiempo del centro de México y LAFC vs Whitecaps a las 8:30 horas tiempo del centro de México.

Para el miércoles 31 de julio del 2024, son seis partidos los que se van a disputar. A las 18 horas tiempo del centro de México Charlotte FC vs Cruz Azul, a las 18 horas horas tiempo del centro de México Santos vs DC United, a las 19 horas tiempo del centro de México FC Dallas vs Juárez, a las 19 horas tiempo del centro de México Nashville SC vs Mazatlán, a las 19:30 horas tiempo del centro de México Tigres vs Puebla y a las 20:30 horas tiempo del centro de México SJ Earthquakes vs LA Galaxy.

Por último, el jueves 1 de agosto del 2024, se tendrán cuatro partidos los cuales son: Cincinnati vs Querétaro a las 18 horas tiempo del centro de México, Toluca vs Chicago Fire a las 19 horas tiempo del centro de México, Real Salt Lake vs Atlas a las 19 horas tiempo del centro de México y Timbers vs Colorado a las 20:30 horas tiempo del centro de México.

