¿Cuándo debutaría Álex Padilla con Pumas en el Clausura 2025?

Alex Padilla sería el nuevo dueño del arco de los Pumas de la UNAM para el torneo Clausura 2025. El guardameta mexicano podría sumar minutos el próximo 12 de enero, cuando los auriazules se estrenen en el torneo Clausura 2025 ante Necaxa.

El guardameta azteca ha tenido grandes actuaciones en Europa con el Athletic Club, lo que ha hecho que sea visto por Javier Aguirre y llamado para sumar minutos con la Selección Mexicana y este 7 de enero ya arribó a la CDMX para ser presentado con lo cuadro Auriazul.

Sin embargo, Pablo Lara, canterano universitario, es quien tiene más probabilidades de iniciar el torneo toda vez que Álex Padilla aún debe superar las pruebas médicas y conocer al resto del plantel auriazul.

Tanto Julio González, como Gil Alcalá ya no formarían parte de la plantilla que dirige Gustavo Lema, esto debido al altercado que tuvieron tras quedar eliminados el pasado torneo a manos de Rayados de Monterrey.

Alex Padilla llegó a la CDMX para firmar con Pumas

El portero español con pasaporte mexicano, Álex Padilla, arribó a México la madrugada de este martes 7 de enero para reportar con los Pumas de la UNAM, su nuevo equipo y a falta de hacerse oficial, ya aún debe someterse a las pruebas físicas de rigor.

Padilla no ocultó su emoción de llegar al considerado cuarto grande de México y aseguró que cuando supo de la oferta, no se lo pensó dos veces.

“Solo buenas palabras de Pumas, al final cuando me llega la opción de la portería de Pumas no me lo pienso y ya estoy aquí. Es uno de los equipos más grandes de México, para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo”, dijo Padilla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Altas y bajas de Pumas para el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Álex Padilla llega a los Pumas procedente del Athletic Club en calidad de préstamo por los próximos 18 meses y sería la primera incorporación de los universitarios para el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Los universitarios están a la espera de que se confirme la salida del “Chino” Huerta al Anderlecht de Bélgica, para tomar cartas en el asunto y buscar un sustituto, entre los cuales suena Heriberto Jurado.

Las únicas bajas confirmadas por el club universitario son las de Nicolás Freire (Independiente) y Gustavo del Prete (Atlas), Gil Alcalá y Julio González no cuentan para Gustavo Lema por su altercado y en los próximos días podrían anunciarse las salidas de César Huerta, Rogelio Funes Mori y Ulises Rivas.

