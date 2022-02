¿Cuándo debutará José Juan Macías con Chivas?

El delantero mexicano, José Juan Macías volvió a las Chivas Rayadas de Guadalajara, tras su paso fallido por Europa con el Getafe, el atacante de 23 años, jamás pudo conseguir la confianza del equipo español, por esa razón “JJ” intentará recuperar su nivel de la mano del equipo de Marcelo Michel Leaño.

Macías, fue registrado con el cuadro tapatío para jugar el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA MX, el atacante esperará oportunidad para debutar, el partido más cercano de Chivas, es su visita Ciudad Juárez, ante los Bravos, en partido correspondiente a la jornada 4, que se postergó debido a una fuerte tormenta de nieve que cayó en la frontera. Todo parece indicar que no verá acción ante los dirigidos por el Tuca Ferretti .

EN VIVO EL PARTIDO JUÁREZ VS CHIVAS AQUÍ.

Gol de Chivas, José Juan Macías igualó el marcador | Liga BBVA MX

EN VIVO EL PARTIDO JUÁREZ VS CHIVAS AQUÍ.

Al parecer, su primer juego será ante Tigres, en el estadio Akron, en duelo de la jornada 5, partido que podrás seguir por las pantallas de TV Azteca Deportes, el sábado 12 de febrero a las 4:45 pm, en azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra app.

Macías vuelve a Chivas con humildad

“Estoy muy feliz de regresar a casa, más allá de lo que se contó que pasó en Europa, vengo con toda la humildad del mundo para ganarme un puesto en Chivas”, estas fueron las palabras del canterano del “Rebaño Sagrado”, tras su llegada al cuadro de Guadalajara.

“Regresé por propia elección, pues hay prioridades en mi vida que quiero poner claras y una de esas es ser feliz y creo que la encuentro acá (Guadalajara)”, añadió.

“JJ” comentó que la etapa en Europa la voy a dejar a futuro lo único que quiero es jugar, retomar mi nivel futbolístico que no he tenido, tuve desgarres en la pantorrilla que no me dejaron jugar alrededor de tres meses y vengo para ganarme un lugar”, añadió el exdelantero del equipo León.



¿Cuándo y dónde ver FC Juárez vs Chivas?

Chivas se medirá en el Estadio Olímpico de Juárez, a los Bravos; el partido lo podrás ver en las señal del TV Azteca Deportes, a las 6:45 pm, en nuestro sitio , APP de Azteca Deportes y Azteca 7. La narración está Christian Martinoli, David Medrano, Francisco Chacón y Álvaro López Sordo.

EN VIVO EL PARTIDO JUÁREZ VS CHIVAS AQUÍ.

Te puede interesar: David Medrano adelanta el equipo al que llegará Jaime Lozano