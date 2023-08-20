¿Cuándo podría debutar Neymar en Arabia Saudita?

La Liga Saudí se ha convertido en el destino favorito de estrellas del futbol mundial, el último en caer en las redes de Arabia Saudita fue el brasileño Neymar.

Pero aún es una incógnita cuando podrá debutar el astro carioca con su nuevo equipo, el Al Hilal.

El entrenador portugués del Al Hilal, Jorge Jesus, reveló que el debut del jugador brasileño Neymar se retrasará un tiempo esto a que el elemento sufre una lesión muscular y además el estrecha lusitano mostró su sorpresa de que fuera convocado por Brasil.

"Neymar sufre una lesión muscular, y no entiendo por qué está convocado con su selección (Brasil)”, comentó el entrenador.

Además afirmó que esto puede acarrear dificultades al Al Hilal, pues estará en un período de rehabilitación y que no sabe cuándo jugará.

Neymar fue presentado como héroe en Arabia

En una ceremonia espectacular en el Estadio Internacional King Fahd de Riad, Neymar fue presentado con su nuevo equipo.

Según los diarios L'Équipe y Le Parisien, el Al Hilal hizo trato por alrededor de 90 millones de euros para el PSG y un contrato de dos temporadas para Neymar, quién cobraría aproximadamente 100 millones de euros al año como opción a uno más.

“Estoy impresionado y muy feliz. He venido al club más grande de este país y espero ser parte de la historia. Vamos a disfrutar, a hacer todo lo posible por este club”, fueron las palabras de Neymar luego de saltar a la cancha en medio de un espectáculo de drones que iluminaron el cielo con la leyenda: “Neymar is Blue”.

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TV Azteca transmitirá la Liga Saudí

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