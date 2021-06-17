¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Tokio, la capital de Japón nuevamente vuelve a ser sede de los Juegos Olímpicos, después de la edición realizada en 1964. La justa olímpica más esperada en todo el mundo tendrá de duración dos semanas, el Comité Olímpico Internacional dará por inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el día viernes 23 de julio de 2021.

Tokio 2020, tradición e innovación

Un total de 42 sedes serán utilizadas para la contienda, se llevarán a cabo 339 eventos en 33 deportes diferentes, cubriendo 50 disciplinas. Serán reutilizados para esta edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estadios construidos para los Olímpicos de 1964.

Los nuevos inmuebles recién construidos están distribuidos en dos zonas de la ciudad: la Zona del Patrimonio y la Zona de la Bahía de Tokio. Los dos sectores interconectados formarán el símbolo del infinito, haciendo alución al concepto denominado emoción infinita.

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El corazón espiritual de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es la Villa Olímpica, ubicada donde se unen las dos zonas. El símbolo del infinito representa el compromiso, la pasión y la inspiración de los mejores atletas del mundo y el potencial ilimitado de las generaciones venideras.

La Zona del Patrimonio, ubicada en el corazón de la ciudad, utiliza muchos lugares reutilizados de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Este grupo tiene 10 lugares en total, entre los que se encuentran:

Estadio Nacional Olímpico, albergará las ceremonías de apertura y clausura, pista, campo y fútbol.

Budokan Nipón, aquí se llevarán a cabo las competencias de judo y kárate.

Arena Kokugikan, sede de las competencias de boxeo.

El tema subyacente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es la tradición e innovación. La Zona del Patrimonio representa el Tokio tradicional, mientras que la Zona de la Bahía es su contraparte innovadora.

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La Zona de la Bahía de Tokio incluye varias islas artificiales, está en proceso de desarrollo urbano moderno. Entre las 16 sedes de este grupo se encuentran el Centro de Gimnasia Ariake y el Centro Acuático de Tokio.

La edición número XXXII, treinta y dos, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llevará a cabo su ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico el día domingo 8 de agosto, la hora prevista es de las 20:00 a las 23:00 horas.

