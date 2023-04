¿Cuándo jugaría México vs Estados Unidos? Semifinal, CONCACAF Nations League

Con los partidos de la primera fecha del 2023, quedó definido el Final Four de la CONCACAF Nations League de 2023 en el que México vs Estados Unidos será una de las semifinales; mientras que Panamá vs Canadá será el otro encuentro en busca de definir la final de la presente edición del torneo de la confederación de Norteamérica.

El juego en busca de un boleto a la final de la CONCACAF Nations League de 2023 será el segundo entre México y Estados Unidos en la historia del torneo; anteriormente, se midieron en la final de la edición 2019-2010, retrasada por la pandemia, donde la selección de las barras y las estrellas venció al combinado tricolor, por la mínima diferencia, en un juego de cinco anotaciones.

¿Cuándo y dónde es la semifinal México vs Estados Unidos en la CONCACAF Nations League?

México vs Estados Unidos tendrán una nueva edición de la rivalidad de CONCACAF en busca de un boleto a la final de la Nations League 2023. El compromiso entre dos de las potencias de la zona de Norteamérica será el próximo jueves 15 junio y la sede del duelo es el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada.

Previo al compromiso de la semifinal de la CONCACAF Nations League, México y Estados Unidos se verán las caras en un partido amistoso el próximo miércoles 19 de abril. El juego será en el Estadio State Farm de Phoenix, Arizona, y es fuera de fecha FIFA por lo que, seguramente, ambos conjuntos no contarán con sus elementos del futbol europeo.

Además, tanto México como Estados Unidos afrontarán el nuevo ciclo mundialista con nuevos directores técnicos: Diego Cocca por parte de la Selección Mexicana y Anthony Hudson, de manera interina, en el lado de la Selección Estadounidense; ambos países se despidieron de Gerardo ‘Tata’ Martino y Gregg Berhalter, respectivamente, tras la Copa del Mundo de Qatar 2022.