El próximo capítulo de la Liga MX está a menos de un mes de dar inicio con el Clausura 2023, para el que los equipos continúan preparándose de la mejor manera en el que llevan a cabo partidos amistosos con el fin de llegar en óptimas condiciones al comienzo del certamen, por lo que 10 conjuntos tomarán parte en la Copa Por México que se disputará del 12 al 30 de diciembre en cuatro sedes: Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México), Estadio Nemesio Diez (Toluca), Estadio Universitario (Monterrey) y Estadio Jalisco.

Grupos y formato Copa Por México

Grupo 1: Pumas, Cruz Azul, América, Toluca y Necaxa

Grupo 2: Chivas, Atlas, Tigres, Santos Laguna y Mazatlán FC

Para el certamen, los equipos se dividirán en dos grupos de 5 integrantes y se disputará en un formato de todos contra todos, con los primeros lugares de cada grupo que jugarán la gran final por el título.

¿Cuándo se juega la Copa Por México?

El torneo comenzará de manera oficial el lunes 12 de diciembre a las 7 pm, con el partido entre Cruz Azul y Necaxa desde la cancha del Estadio Nemesio Diez, posteriormente Atlas y Santos Laguna cerrarán la primera jornada a las 9 pm en el Estadio Jalisco.

La Gran Final se jugará el viernes 30 de diciembre en el Estadio Jalisco.

Calendario completo Copa Por México

Lunes 12:





Cruz Azul vs Necaxa | 7 pm | Estadio Nemesio Diez

Atlas vs Santos Laguna | 9 pm | Estadio Jalisco

Martes 13:

Pumas vs Toluca | 7 pm | Estadio Olímpico Universitario

Tigres vs Mazatlán FC | 9 PM | Estadio Universitario

Jueves 15:

América vs Necaxa | 7 pm | Estadio Nemesio Diez

Viernes 16:

Pumas vs Cruz Azul | 7 pm | Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Mazatlán FC | 9 pm | Estadio Jalisco

Sábado 17:

Tigres vs Atlas | 9 pm | Estadio Universitario

Lunes 19:

Toluca vs América | 7 pm | Estadio Nemesio Diez

Chivas vs Santos Laguna | 9 pm | Estadio Jalisco

Martes 20:

Pumas vs Necaxa | 7 pm | Estadio Olímpico Universitario

Atlas vs Mazatlán FC | 9 pm | Estadio Jalisco

Jueves 22:

Toluca vs Cruz Azul | 7 pm | Estadio Nemesio Diez

Tigres vs Chivas | 9 pm | Estadio Universitario

Viernes 23:

Pumas vs América | 7 pm | Estadio Olímpico Universitario

Santos Laguna vs Mazatlán FC | 9 pm | Estadio Jalisco

Lunes 26:

Toluca vs Necaxa | 7 pm | Estadio Nemesio Diez

Martes 27:

Tigres vs Santos Laguna | 5 pm | Estadio Universitario

América vs Cruz Azul | 7 pm | Estadio Nemesio Diez

Atlas vs Chivas | 9 pm | Estadio Jalisco

