¿Cuándo son los Cuartos de Final del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX?

A pesar de que aún falta conocer al último invitado a la Liguilla del Torneo Apertura 2023, las fechas para que se lleve a cabo la instancia de Cuartos de Final parecen estar definidas.

Fechas de los 4tos de Final de la Liguilla

Con los duelos confirmados en la ronda de eliminatorias, etapa en la que Monterrey se va a enfrentar al Atlético San Luis, Tigres a Puebla, Pumas a Chivas y América al ganador del tercer partido de Play In que disputan el Club León ante Santos Laguna, no se han revelado los horarios para dichos compromisos, no obstante, los encuentros de Ida se tienen contemplados para que se jueguen el miércoles 29 y jueves 30 de noviembre. Por lo que los compromisos de Vuelta se tienen contemplados para el fin de semana del 2 y 3 de diciembre.

En primera instancia, en los juegos de Ida los Potosinos van a visitar a un Monterrey que va a cerrar la llave en casa luego de haber finalizado la Fase Regular del campeonato en el segundo lugar del certamen. De igual forma, los Tigres tienen la ventaja al cerrar los Cuartos de Final ante su gente. Para su juego de Ida ante Puebla, van a visitar la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Uno de los duelos más atractivos de la Liguilla es el del Club Universidad Nacional contra el Club Deportivo Guadalajara. Los Pumas dirigidos por Antonio Mohamed visitarían el Estadio Akron el jueves 30 de noviembre para cerrar en Ciudad Universitaria el domingo 3 de diciembre en busca de su pase a la siguiente ronda.

Finalmente y con rival por definir, el Club América visitaría al Club León o a Santos Laguna para jugar la Ida de los 4tos de Final. Mientras que la Vuelta va a disputarse en el Estadio Azteca.

Será el lunes 27 de noviembre cuando la Liga BBVA MX de a conocer las fechas y horarios oficiales de la Liguilla del Torneo Apertura 2023.

