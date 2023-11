“Estoy orgulloso": Pato O’Ward tras ser el segundo mejor tiempo en los test de Fórmula 1

Pato O’Ward destacó en los tests de postemporada de la Fórmula 1 en Abu Dhabi a bordo del MCL60. El mexicano será piloto de reserva de McLaren a partir de la próxima campaña y no decepcionó en su oportunidad de subirse al monoplaza que utilizaron Oscar Piastri y Lando Norris en 2023.

El regiomontano finalizó como el segundo mejor sobre la pista. Previo al GP de Abu Dhabi sus tiempos no habían sido tan buenos, en gran parte porque tenía que entregar el auto en una pieza para la carrera del domingo. Pero este martes, ya con mayor libertad, demostró su potencial.

“El plan de carrera de hoy fue un poco de todo. Hicimos 100 y algo de vueltas, solo por la mañana logramos como 73 o algo así y fueron continuas, no hubo mucho enfriamiento, así que eso equivale a una distancia de carrera completa, lo cual era mi primera ocasión y se trataba de leer el coche, de entenderlo, de empujarlo, de entender qué hacer cuando se bloquean las gomas traseras o las delanteras, todas estas cosas que suman un poco de tiempo de vuelta y te dan confianza, necesaria para ser veloz”, explicó el mexicano tras la sesión.

O’Ward tiene un techo alto a bordo del McLaren

A pesar de la solidez de sus tiempos, O’Ward aseguró que aún tiene un margen de crecimiento y madurez a bordo del auto en el que posiblemente la próxima temporada tenga la oportunidad de debutar en la Fórmula 1.

“Creo que todavía falta. Cada vez que me subo al coche siempre aprendo más y siempre extraigo más y más y más del tiempo de vuelta. Pero hoy llegué a estar en una posición muy cómoda, donde me sentí como si estuviera en la parte superior del coche. Sentí que estaba bien, haciendo lo que quería, y que no estaba jugando a adivinar lo que el coche quería que hiciera”.