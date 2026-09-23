Champions Shanghai: todo lo que debes saber del Mundial de VALORANT 2026

La temporada competitiva de VALORANT 2026 está a punto de llegar a su momento más importante. Del 24 de septiembre al 18 de octubre, Shanghái será el escenario del Champions Shanghai, el torneo que reunirá a 16 equipos de las regiones de Americas, China, EMEA y Pacific para definir al campeón mundial.

El torneo estará dividido en dos grandes etapas: Fase de Grupos y Playoffs. Durante la primera fase, los 16 equipos serán distribuidos en cuatro grupos, con representantes de cada una de las regiones competitivas. Todas las series se disputarán al mejor de tres mapas.

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La Fase de Grupos se jugará del 24 de septiembre al 4 de octubre. El margen de error será mínimo: los equipos que acumulen dos derrotas quedarán eliminados, mientras que únicamente ocho escuadras conseguirán avanzar a la siguiente etapa.

A partir del 7 de octubre comenzarán los Playoffs, que utilizarán un formato de doble eliminación. Esto significa que una derrota no representará inmediatamente la eliminación, pero una segunda caída pondrá fin al camino de cualquier equipo.

La recta final comenzará el 16 de octubre, con la final de la llave inferior programada para el 17 de octubre. Finalmente, el domingo 18 de octubre se disputará la gran final, donde se conocerá al nuevo campeón mundial de VALORANT.

El evento también contará con una ceremonia de apertura que combinará cultura, comunidad y competencia, con una producción que llevará el espectáculo a distintos puntos de Shanghái. La inauguración comenzará el 24 de septiembre a las 02:00 horas de México.

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Además, los aficionados podrán participar en los Pick'Ems auspiciados por AWS, realizar predicciones y competir para medir sus pronósticos con los de otros seguidores. También estará disponible Shotcall, una extensión de Twitch que permitirá predecir mapas, rondas y momentos clave durante las partidas.

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Otro de los reconocimientos importantes será el MVP del Champions Shanghai, elegido a partir del desempeño de los jugadores durante el torneo.

Con 16 equipos, una carrera por el título mundial y casi un mes de competencia, Champions Shanghai será el último gran escenario de VALORANT en 2026.