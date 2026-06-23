Leviatán hace historia: el equipo latino es campeón del VALORANT Masters Londres 2026

Fin de semana mágico para los latinos en la escena competitiva de Valorant, el equipo de Leviatán se enlistó en los libros de historia tras su épico triunfo ante Paper Rex por 3-2 en una emocionante gran final disputada en la Copper Box Arena de Londres este domingo 21 de junio.

LEVIATAN ES CAMPEÓN DEL MUNDO



LATAM ES CAMPEÓN DEL MUNDO



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En su roster, el equipo latino integrado por jugadores del cono sur: Argentina, Chile y Brasil hizo historia al convertirse en la primera organización latinoamericana en conquistar un título internacional del shooter táctico de Riot Games; VALORANT.

El campeón llegó a Londres con una alineación de fuerte presencia sudamericana, integrada por el chileno Francisco "kiNgg" Aravena, el argentino Bruno "Neon" Rodríguez y los brasileños Rodrigo "spikeziN" Lombardi, Eduardo Kenzo "Sato" Nagahama y Guilherme "blowz" Oliveira. Juntos llevaron a Latinoamérica a lo más alto del escenario competitivo y demostraron que la región puede competir de igual a igual con las mejores organizaciones del mundo.

🏆🔥 ¡LEVIATÁN HACE HISTORIA!@LeviatanGG se corona campeón del VALORANT Masters London 2026, conquistando uno de los títulos más importantes del circuito internacional y llevando a Latinoamérica a la cima de VALORANT. 🌎⚡ pic.twitter.com/VBmuAnkvOW — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 22, 2026

Con este resultado, la ‘Levianeta’ consigue su segundo evento internacional del año luego de protagonizar una de las remontadas más memorables del circuito competitivo.

El camino hacia el título no fue sencillo. Luego de una sólida actuación en la fase Swiss, Leviatán cayó ante Paper Rex en su debut en los Playoffs y quedó relegado al Lower Bracket. Sin embargo, lejos de rendirse, el equipo inició una histórica carrera eliminando a Team Heretics, XLG Esports, Team Vitality y EDward Gaming para volver a encontrarse con Paper Rex en la definición.

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La Gran Final tuvo todos los ingredientes de una serie inolvidable. Paper Rex golpeó primero con un contundente triunfo en el mapa inicial y volvió a ponerse en ventaja para quedar a un paso del campeonato. Pero Leviatán respondió en los momentos decisivos, igualó la serie y dominó el quinto mapa con autoridad para sellar el 3-2 definitivo y quedarse con el título.

La histórica consagración de Leviatán también tuvo un protagonista argentino. Bruno "Neon" Rodríguez fue elegido MVP del Masters London 2026 tras liderar al equipo con actuaciones decisivas a lo largo del torneo. El reconocimiento individual coronó una campaña inolvidable para el jugador y para una organización que llevó a Latinoamérica a la cima del escenario competitivo de VALORANT.

