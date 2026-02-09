La cuenta REGRESIVA del Super Bowl LXI ya EMPEZÓ y llega con aroma a HISTORIA

Apenas se apagaron las luces del Super Bowl LX, donde los Seattle Seahawks confirmaron su favoritismo al vencer 29-13 a los New England Patriots , y la NFL ya activó el reloj rumbo a su próximo gran evento. El Super Bowl LXI no solo promete espectáculo deportivo: será una edición cargada de simbolismo, historia y un contexto único para los fanáticos latinos en Estados Unidos.

La liga confirmó que el Super Bowl LXI se jugará el 14 de febrero de 2027, una fecha poco común pero poderosa: Día de San Valentín. Mientras millones celebran el amor, dos franquicias lucharán por el Trofeo Vince Lombardi en una noche que apunta a ser inolvidable.

"You're a Super Bowl Champion. No one can take that from us."



Sam Darnold and Mike Macdonald share a special moment postgame ❤️@insidethenfl Super Bowl LX Mic’d Up on X pic.twitter.com/Z3WDM1vmZE — NFL (@NFL) February 9, 2026

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl LXI de la NFL?

La sede elegida es el SoFi Stadium de Inglewood, California, uno de los recintos más modernos y costosos del planeta. Con capacidad para más de 70 mil espectadores, tecnología de punta y una ubicación estratégica, el estadio volverá a ser el escaparate principal de la NFL apenas cinco años después de haber albergado el Super Bowl LVI.

La decisión no es casual. Los Ángeles se ha convertido en una pieza clave para la liga, no solo por su mercado, sino por su proyección internacional rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028. El SoFi Stadium es, hoy por hoy, una joya que la NFL quiere seguir explotando.

El antecedente inmediato en esta ciudad dejó huella: en 2022, los Rams derrotaron 23-20 a los Bengals y Matthew Stafford coronó una carrera que parecía incompleta. Ese precedente elevó aún más el estatus de Los Ángeles como capital del espectáculo deportivo.

Los Ángeles y su historia eterna con el Super Bowl

Con la edición LXI, Los Ángeles habrá sido sede del Super Bowl en nueve ocasiones, repartidas entre el Memorial Coliseum, el Rose Bowl y el SoFi Stadium. Solo Nueva Orleans y Miami superan esa cifra, lo que confirma el peso histórico de la ciudad en la NFL.

Además, el Super Bowl LXI coincidirá con un aniversario especial: 60 años del primer Super Bowl, disputado en 1967 precisamente en el Memorial Coliseum. Un círculo que se cierra y refuerza la carga emocional del evento.

El Super Bowl LXI no será solo un partido. Será un espectáculo global, una celebración cultural y una cita obligada para millones de latinos que viven el futbol americano como parte de su identidad deportiva en Estados Unidos.