¿Cuántas finales ha jugado Antonio Mohamed en la Liga MX?

El Toluca, bajo el mando de Antonio "Turco" Mohamed, está a 180 minutos de lograr una hazaña monumental e inédita para el equipo escarlata, el bicampeonato. Luego de superar con sufrimiento al Monterrey en el juego de vuelta en la semifinal en La Bombonera, el cuadro mexiquense selló su pase a la gran final del Apertura 2025, donde se enfrentará a los Tigres dirigidos por Guido Pizarro.

Para el experimentado estratega argentino, está será la sexta final que disputará en la Liga MX, un número que consolida su estatus entre los directores técnico más exitosos de la era moderna del futbol mexicano. Su historial en estos duelos de campeonato es sencillamente, impresionante, ya que ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones.

Mohamed va por su quinto título

Su primer título lo conquistó con Tijuana en el Apertura 2012 ante el propio Toluca. Luego, en 2014, dirigió al América para vencer precisamente a Tigres. Su tercer campeonato llegó con Monterrey en 2019, también contra las Águilas. El cuarto y más reciente lo consiguió apenas el pasado torneo, el Clausura 2025, comandando al Toluca que ahora busca defender su corona.

Esta trayectoria casi impecable en definiciones le da un factor de invencibilidad que los Diablos Rojos espera mantener. Sin embargo, frente a él tendrá a un rival de jerarquía, un Tigres hambriento por el título y guiado por una figura que, como Guido Pizarro, también escribe su propia historia. La batalla táctica entre la experiencia de Mohamed y la audacia de Pizarro promete una final para el recuerdo.

