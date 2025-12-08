Fue CAMPEÓN con Cruz Azul y ahora sufrió DOS DESCENSOS en 2025

Guillermo 'Pol' Fernández fue parte del Cruz Azul que terminó con la maldición de 23 años sin conquistar un título de la Liga BBVA MX en el Clausura 2021, pero cuatro años después vive un panorama diametralmente opuesto con dos descensos este 2025.

De triunfar con Cruz Azul a descender dos veces en el año

Pol Fernández tuvo dos etapas en Cruz Azul, siendo la segunda la más fructífera siendo un elemento importante en el esquema de Juan Reynoso y conquistando el título de Liga del Clausura 2021 que puso fin a 23 años de sequía del club.

Sin embargo, ahora con 34 años está lejos de brillar en los primeros lugares luego de haber sufrido dos descensos este 2025 con los dos clubes en los que militó.

Fernández empezó el año como jugador de Fortaleza y disputó siete partidos del Brasileirao de la Serie A, ganando solo dos encuentros y contribuyendo con dos asistencias.

Instagram Pol Fernández con Godoy Cruz

A mitad de año, Fernández dejó Fortaleza para marcharse a Godoy Cruz, pero el equipo brasileño terminó descendiendo a la Serie B tras concluir la temporada 2025 este domingo 7 de diciembre al finalizar en la posición 18 de la tabla.

Sin embargo, su situación en Godoy Cruz no fue muy diferente, ya que el equipo de Mendoza perdió la categoría tras su pobre rendimiento en la tabla anual en la que fue último.

De esta manera, Pol Fernández firmó dos descensos en una misma temporada en Brasil y Argentina.

