Nadie lo esperaba: la Selección Mexicana fue goleada por un equipo de la MLS y ahora debe ganar sí o sí

La Selección Mexicana fue goleada por un equipo de la MLS de manera sorpresiva y que nadie la esperaba. El equipo azteca perdió en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) 1-3 ante Seattle Sounders Sub-16, en el cuarto duelo del Torneo Internacional de la Liga MX, la misma que recibió un 5-1 de Inglaterra en la Vertex Cup.

La Selección Nacional de México Sub-16 disputó la Jornada 4 del Torneo Internacional de la Liga MX y tuvo su primera derrota en la competencia, contra Seattle Sounders, que en la Leagues Cup 2025 goleó 7-0 a Cruz Azul.

El equipo azteca perdió1-3 ante Seattle Sounders Sub-16, en el cuarto duelo del Torneo Internacional de la Liga MX.|@soundersfc_academy

El equipo azteca recibió en los primeros minutos del primer tiempo 2 goles, pero en el 13’ pudo descontar gracias a Diego Alverde. Para la segunda mitad, el equipo rival aumentó su ventaja para culminar el duelo con un marcador de 3-1.

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Los próximos partidos de la Selección Mexicana Sub-16

Los dirigidos por Yasser Corona llevan un empate, 2 victorias y una derrota en el Torneo Internacional de la Liga MX, pero el reciente descalabro los pone en peligro de perder el liderato, por lo que en la jornada 5 deberán ganarle sí o sí a Pachuca.

Después de enfrentarse a Pachuca este martes 8 de septiembre, México se medirá 2 rivales más, como es el Toluca el miércoles 9 y al Atlas el viernes 11. Ambos duelos se disputarán a las 12:15 de la tarde en las instalaciones del CAR.

Los convocados de la Selección Mexicana Sub-16

Porteros



Sergio Bernal – América

Jonathan Sánchez - Necaxa

Defensas



Rubén Blanco – Tijuana

Christian Guillen-López - Dallas FC

Juan Garza – Monterrey

Anxo Peleteiro - R.C. Celta de Vigo

Octavio Santillana – Viking Stavanger FK

Giovani García - Universidad Nacional

Sebastián Silva – América

Medios



Jorge Salmerón - Columbus Crew SC

Erick Galindez – Chivas

Dilan Padilla – Chivas

César Quintana – Chivas

Dylan Reyes - Houston Dynamo

Lisandro Torres – LAFC

Atakan Yilmaz - ST. Pauli

Delanteros

