Nadie lo esperaba: la Selección Mexicana fue goleada por un equipo de la MLS y ahora debe ganar sí o sí
El equipo azteca sufrió un descalabro en un torneo importante; la derrota le puede costar el liderato
La Selección Mexicana fue goleada por un equipo de la MLS de manera sorpresiva y que nadie la esperaba. El equipo azteca perdió en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) 1-3 ante Seattle Sounders Sub-16, en el cuarto duelo del Torneo Internacional de la Liga MX, la misma que recibió un 5-1 de Inglaterra en la Vertex Cup.
La Selección Nacional de México Sub-16 disputó la Jornada 4 del Torneo Internacional de la Liga MX y tuvo su primera derrota en la competencia, contra Seattle Sounders, que en la Leagues Cup 2025 goleó 7-0 a Cruz Azul.
El equipo azteca recibió en los primeros minutos del primer tiempo 2 goles, pero en el 13’ pudo descontar gracias a Diego Alverde. Para la segunda mitad, el equipo rival aumentó su ventaja para culminar el duelo con un marcador de 3-1.
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Los próximos partidos de la Selección Mexicana Sub-16
Los dirigidos por Yasser Corona llevan un empate, 2 victorias y una derrota en el Torneo Internacional de la Liga MX, pero el reciente descalabro los pone en peligro de perder el liderato, por lo que en la jornada 5 deberán ganarle sí o sí a Pachuca.
Después de enfrentarse a Pachuca este martes 8 de septiembre, México se medirá 2 rivales más, como es el Toluca el miércoles 9 y al Atlas el viernes 11. Ambos duelos se disputarán a las 12:15 de la tarde en las instalaciones del CAR.
Los convocados de la Selección Mexicana Sub-16
Porteros
- Sergio Bernal – América
- Jonathan Sánchez - Necaxa
Defensas
- Rubén Blanco – Tijuana
- Christian Guillen-López - Dallas FC
- Juan Garza – Monterrey
- Anxo Peleteiro - R.C. Celta de Vigo
- Octavio Santillana – Viking Stavanger FK
- Giovani García - Universidad Nacional
- Sebastián Silva – América
Medios
- Jorge Salmerón - Columbus Crew SC
- Erick Galindez – Chivas
- Dilan Padilla – Chivas
- César Quintana – Chivas
- Dylan Reyes - Houston Dynamo
- Lisandro Torres – LAFC
- Atakan Yilmaz - ST. Pauli
Delanteros
- Diego Alverde – América
- Benjamín Flowers - Dallas FC
- Alonso Gomez – LAFC
- Paxon Ruffin - Monterrey
- Daniel Carmona - Real Salt Lake
- Zamir Loyo - Sporting Kansas City.