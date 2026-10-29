Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Ray Juego 5 EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión de la Serie Mundial 2026 HOY miércoles 28 de octubre; marcador online partido de MLB en Tropicana Field

Las acciones de la Serie Mundial 2026 continúan en el Tropicana Field con el decisivo Juego 5 entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays. Milwaukee está a un solo triunfo de coronarse campeón, mientras que Tampa Bay se juega la vida frente a su afición.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Brewers tienen el control total con una ventaja de 3-1 en la serie. Si ganan hoy, se llevan el título de las Grandes Ligas.

Por su parte, los Rays llegan motivados tras un Juego 4 lleno de dramatismo. Ayer estuvieron al borde de la eliminación, pero lograron aguantar hasta la entrada 12. Un imparable decisivo (walk-off) del emergente Ben Williamson les dio la victoria 4-3, dejándolos respirar un día más.

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El duelo en la lomita: Jacob Misiorowski vs Drew Rasmussen

Para este quinto juego, el trabajo en la lomita será clave, y estos son los elegidos:



Por los Milwaukee Brewers (Jacob Misiorowski): Sube al montículo con la misión de controlar a la ofensiva local, mantener la ventaja y darle a Milwaukee la victoria del campeonato.

Sube al montículo con la misión de controlar a la ofensiva local, mantener la ventaja y darle a Milwaukee la victoria del campeonato. Por los Tampa Bay Rays (Drew Rasmussen): Toma la pelota con la obligación de ganar o irse a casa. Su trabajo es frenar los bates de los Brewers a toda costa para forzar un sexto juego.

Todo está listo en San Petersburgo para cantar el playball en un partido donde los Rays no tienen margen de error.

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Will the Brewers clinch their first title or can the Rays send the series back to Milwaukee? Watch Game 5 of the #WorldSeries tonight at 8 PM ET on FOX, FOX One and FOX Deportes! https://t.co/yP42T9F06S — MLB (@MLB) October 28, 2026

¿Dónde mirar en vivo el juego 5 de Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays?

Podrás ver en vivo las actualizaciones en el marcador en esta cobertura que estamos haciendo en directo, con las jugadas más emocionantes, carreras, pitcheos y cambios en el roster.