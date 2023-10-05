Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Se anuncian precios de los boletos para el Mazatlán vs América

Los precios para el partido entre América y Mazatlán ya fueron revelados; Los Cañoneros buscarán sumar unidades al líder general de la competencia

Mazatlán FC

Escrito por: Memo Gómez

Este viernes 6 de octubre, el conjunto de Las Águilas visitará al Mazatlán en punto de las 21:00 horas, tiempo de la Cuidad de México, para disputar el partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023.

VE MAZATLÁN VS AMÉRICA EN VIVO AQUÍ

El América se encuentra en lo más alto de la tabla general, por lo que buscará seguir sumando de tres puntos en la cancha del El Kraken, ante unos Cañoneros que no la están pasando nada bien y que intentarán sorprender a la plantilla azulcrema, para acercarse a zona de Play-in.

La lista de precios de boletos para asistir al partido, que dará inicio a la decimosegunda fecha del certamen ya fueron revelados.

Con la revelación de los costos para adquirir una entrada, la expectativa está en aumento y se espera que los seguidores de ambos clubes, respondan abarrotando el recinto que cuenta con la capacidad para albergar, a poco más de 20 mil aficionados.

Tal vez te puede interesar: Mikel Arriola entrega tres balones de oro a Henry Martín

Lista de precios para el Mazatlán vs América

  • Cabecera Superior: MXN $500
  • Oriente/Poniente Superior: MXN $590
  • Portería Norte: MXN $795
  • Portería Sur: MXN $885
  • Tiro de Esquina: MXN $975
  • Sky Boxes: MXN $1090
  • Oriente Lateral: MXN $1090
  • Poniente Lateral: MXN $1180
  • Oriente Central: MXN $1360
  • Poniente Central: MXN $1540
  • Lounge: MXN $2150

Nicolás Benedetti lesionado

Desafortunadamente para la escuadra de Los Cañoneros, Nicolás Benedetti sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en el partido contra los Tigres, por lo que el atacante colombiano se perderá todo lo que resta del campeonato.

Asimismo, el cuadro dirigido por el estratega Ismael Rescalvo perderá a una de sus piezas más importantes, por lo mientras, su tiempo de volver a las canchas será de acorde a la evolución de su recuperación.

Es por eso, que no podrá partcipar en su reencuentro ante su ex equipo, con el que estuvo vínculado de 2019 a 2021 y fue responsable de su llegada a México.

Tal vez te puede interesar: Los equipos de la Liga BBVA MX a los que iría Alexis Vega si sale de Chivas

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Club América Mazatlán FC

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP