Se anuncian precios de los boletos para el Mazatlán vs América

Este viernes 6 de octubre, el conjunto de Las Águilas visitará al Mazatlán en punto de las 21:00 horas, tiempo de la Cuidad de México, para disputar el partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023.

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El América se encuentra en lo más alto de la tabla general, por lo que buscará seguir sumando de tres puntos en la cancha del El Kraken, ante unos Cañoneros que no la están pasando nada bien y que intentarán sorprender a la plantilla azulcrema, para acercarse a zona de Play-in.

La lista de precios de boletos para asistir al partido, que dará inicio a la decimosegunda fecha del certamen ya fueron revelados.

Con la revelación de los costos para adquirir una entrada, la expectativa está en aumento y se espera que los seguidores de ambos clubes, respondan abarrotando el recinto que cuenta con la capacidad para albergar, a poco más de 20 mil aficionados.

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Lista de precios para el Mazatlán vs América

Cabecera Superior: MXN $500



Oriente/Poniente Superior: MXN $590



Portería Norte: MXN $795



Portería Sur: MXN $885



Tiro de Esquina: MXN $975



Sky Boxes: MXN $1090



Oriente Lateral: MXN $1090



Poniente Lateral: MXN $1180



Oriente Central: MXN $1360



Poniente Central: MXN $1540



Lounge: MXN $2150

Sumamos fuerzas con @aeternusmzt en la prevención y lucha contra el Cáncer de Mama.



Cada gol que hagamos nosotros y @MazatlanFem durante octubre será un GOL X LA VIDA.



¡Qué sea un gran mes! ¡Autoexplórate, #ViveEnPaz! #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/ozIVR8dttZ — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) October 4, 2023

Nicolás Benedetti lesionado

Desafortunadamente para la escuadra de Los Cañoneros, Nicolás Benedetti sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en el partido contra los Tigres, por lo que el atacante colombiano se perderá todo lo que resta del campeonato.

Asimismo, el cuadro dirigido por el estratega Ismael Rescalvo perderá a una de sus piezas más importantes, por lo mientras, su tiempo de volver a las canchas será de acorde a la evolución de su recuperación.

Es por eso, que no podrá partcipar en su reencuentro ante su ex equipo, con el que estuvo vínculado de 2019 a 2021 y fue responsable de su llegada a México.

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