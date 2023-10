Mikel Arriola entrega tres balones de oro a Henry Martín

El conjunto de las Águilas del América no se cansa de recibir buenas noticias, tras ganar y golear a los Tuzos del Pachuca, resultado que los coloca como líder al momento del Apertura 2023, el cuadro Azulcrema entrenó de cara a su compromiso del próximo viernes frente al Mazatlán.

Juan Luis Diaz/MEXSPORT during the game America vs Pumas UNAM, corresponding to Round 10 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 30, 2023. <br><br> durante el partido America vs Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 30 de Septiembre de 2023.

En el Nido recibieron una visita muy especial. El presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola visitó las instalaciones de Coapa para entregarle a Henry Martín, sus tres balones de oro conseguidos la campaña anterior 2022-2023 (Mejor Jugador, Mejor Delantero y Goleador).

Te puede interesar: Los jugadores de Chivas que terminan contrato en diciembre de este 2023

Con la presencia de algunos aficionados qué portaban sus máscaras, sus compañeros de equipo, los directivos azulcremas, Santiago Baños y Héctor González Iñarritu, además del presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, Henry Martín recibió los galardones.

Henry Martín le mandó un mensaje a sus compañeros

Tras recibir los reconocimientos, Henry Martín habló sobre estos logros, mismos que espera cerrar con la tan ansiada 14 qué buscan las Águilas en el Apertura 2023.

“Mucho orgullo, estoy muy feliz de poder estar aquí, si bien sentía mucha emisión de ganarlo no es lo mismo tenerlo contigo, pensé que lo iba a sentir diferente después de tanto tiempo pero no si lo siento, me siento muy orgulloso, muy honrado de poder tener esto conmigo porque me ha costado mucho sacrificio, mucho trabajo y también gracias a todos mis compañeros que si no fuera por ellos eso no sería posible”, mencionó Henry Martín a los medios de comunicación.

Te puede interesar:El jugador con el que Cruz Azul no podrá contar por indisciplina

Las Águilas del América recibieron otra buena noticia, Diego Valdés e Israel Reyes ya trabajaron al parejo de sus compañeros y podrían ser considerados para viajar a Mazatlán este jueves y medirse al cuadro cañonero el próximo viernes en partido qué podrás disfrutar a través del viernes Botanero a las 21:00 hrs porAzteca 7.