‘Canelo’ Álvarez deslumbra con ESPECTACULARES tenis antes de la pelea vs Berlanga

Saúl “Canelo” Álvarez, el ícono del boxeo mexicano, no solo es conocido por su destreza en el ring, sino también por su refinado sentido de la moda. Antes de su esperado enfrentamiento contra Edgar Berlanga, programado para el sábado 14 de septiembre de 2024, Canelo volvió a capturar la atención de los medios y fanáticos, esta vez por el lujoso par de tenis que lució en uno de los eventos promocionales previos a la pelea.

Los tenis, diseñados por la reconocida casa de moda francesa, Louis Vuitton, son un testimonio del gusto exclusivo y sofisticado del campeón. Este modelo, personalizado especialmente para el Canelo, tiene un precio estimado de 4 mil dólares.

Confeccionados en cuero de alta calidad y decorados con detalles dorados, estos tenis reflejan un equilibrio perfecto entre elegancia y modernidad. Además, el logotipo de Louis Vuitton, grabado en oro en la lengüeta y en los laterales, añade un toque distintivo que resalta el estilo del Canelo en el mundo del boxeo y la moda.

El Canelo no deja nada al azar, y cada elección que hace, incluso en su vestimenta, es una declaración de su posición en la cima del mundo del deporte. Estos tenis de Louis Vuitton no son solo un accesorio de moda, sino un símbolo de poder y éxito, mostrando que el boxeador no solo domina en el cuadrilátero, sino también en el ámbito del lujo. La aparición de Saúl con estos exclusivos tenis ha generado una gran expectación, no solo por la calidad del combate que se avecina, sino también por la manera en que continúa consolidando su imagen como uno de los deportistas más influyentes y elegantes del momento.

¿Cuándo es la pelea Canelo vs Berlanga?

El tan esperado combate entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga, se llevará a cabo este sábado 14 de septiembre. Tú lo podrás disfrutar por las pantallas de TV Azteca.

