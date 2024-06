¿Cuánto dinero gana la selección campeona de la Copa América 2024?

Cuestión de días nos separa de la Copa América 2024, donde 16 selecciones del continente lucharán por hacerse con uno de los trofeos más prestigiosos del balompié internacional, así como de una importante cantidad de dinero. La Argentina de Lionel Messi llega como la vigente campeona del mundo y de la pasada edición del certamen, habiendo vencido a Brasil a domicilio en un torneo que se disputó en 2021.

Será precisamente la Albiceleste la encargada de dar el banderazo de salida cuando se mida a Canadá el 20 de junio. Posteriormente vendrán una oleada de cotejos entre representativos de Conmebol y Concacaf, todos con el deseo de llegar a la cima. México se ubica en el Grupo B, donde chocará con sus similares de Jamaica, Ecuador y Venezuela, rivales que sobre el papel invitan a pensar que se puede salir vivo del sector rumbo a la siguiente fase.

Hat-Trick de Darwin Núñez| México 0-4 Uruguay | Partido Amistoso

Lamentablemente, en sus dos más recientes cotejos de preparación la escuadra de Jaime Lozano no ha lucido de la mejor manera. A pesar de vencer a Bolivia por la mínima, jugando principalmente con miembros de la Sub 23, no llenaron el ojo de la afición. En nada ayudó el hecho de caer por goleada de 0-4 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa en Denver el miércoles. Los aztecas tendrán una oportunidad más antes de iniciar la Copa.

La Selección Mexicana enfrentará a Brasil en el Kyle Field de la Universidad de Texas A&M el sábado por la tarde, una prueba complicada rumbo al certamen continental, en donde el objetivo planteado es por lo menos llegar a las semifinales. Se espera que Lozano mande a sus mejores hombres al terreno de juego en esta ocasión.

El representativo nacional desea emular lo hecho en las ediciones de Ecuador 1993 y Colombia 2001, cuando se alcanzó el duelo por el campeonato.

¿Cuánto dinero se lleva la selección campeona de la Copa América?

Se calcula que en la pasada edición de la Copa América Argentina se embolsó alrededor de $10 millones de dólares tras vencer a Brasil en la final. La cifra rondaría los $16 millones de dólares para quien resulte vencedor en los Estados Unidos este 2024.

Entre los máximos favoritos se encuentran los argentinos, Brasil y Uruguay, que marcha segundo en la clasificación de Conmebol rumbo al Mundial 2026.

