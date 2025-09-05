NFL: ¿Cuánto ganaría Taylor Swift si protagoniza el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

En los últimos días se ha mencionado la posibilidad de que Taylor Swift , gracias a la cercanía que tiene con la NFL, pueda protagonizar el próximo show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Ante esta situación, muchos seguidores se preguntan cuánto dinero obtienen los artistas que están en ese evento.

Para poner un poco de contexto, vale decir que el show de medio tiempo de la NFL se ha convertido en uno de los eventos más importantes del año, al grado incluso de ser más visto que los propios partidos. Por ende, el rumor que indica que Taylor Swift estará en el siguiente ha dado mucho de qué hablar al respecto.

¿Quién es el novio de Taylor Swift?

Desde hace algunos años, Taylor Swift sostiene una relación amorosa con el jugador Travis Kelce, quien hoy en día forma parte de los Jefes de Kansas City y que es considerado uno de los mejores jugadores de la actualidad en la NFL, por lo que su nivel de popularidad ha crecido fuera del emparrillado.

De hecho, en las últimas semanas se confirmó que Travis Kelce le entregó el anillo de compromiso a Taylor Swift, por lo que se espera que la unión matrimonial se lleve a cabo en los próximos meses considerando que, ahora mismo, son la pareja más importante que hay en el mundo deportivo.

¿Cuál es la fortuna de Taylor Swift?

De acuerdo con información del portal Forbes, la fortuna de Taylor Swift asciende a los 1,600 millones de dólares a agosto del 2025. Esta cantidad de dinero deriva del imponente éxito que tuvo su “The Eras Tour” y las regrabaciones que tuvo de sus canciones, hecho que la ha posicionado con una cantidad económica por demás espectacular.

¿Cuánto dinero ganaría si estelariza el Super Bowl 2026?

En este punto es preciso que sepas que, aquellos artistas que se presentan en el Super Bowl a través del show de medio tiempo, en esencia no reciben una paga por ello. No obstante, la NFL cubre todos y cada uno de los gastos de producción del espectáculo, así como los gastos del viaje de los famosos a la ciudad en turno.

‼️| According to Cosmopolitan, Taylor Swift is in negotiations to perform at the 2026 Super Bowl Half-time show



"The NFL would like to make the announcement sometime right before Thanksgiving." pic.twitter.com/PnIwX48XqH — Taylor Swift Edits (@TSwiftEdits_13) September 5, 2025

Ahora bien, ¿por qué hacen esto los artistas si no reciben un pago? La realidad es que su participación en el show de medio tiempo significa un impacto sorprendente en cuanto a niveles de exposición, por lo que si Taylor Swift decide participar, sería aún más reconocida a nivel mundial.