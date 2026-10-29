¡PREMIO MILLONARIO! Milwaukee Brewers hizo historia en la Serie Mundial 2026 y esta es la fortuna que podrían recibir sus jugadores

El champán todavía no terminaba de secarse en el clubhouse cuando Milwaukee Brewers comenzó a saborear otra recompensa. La primera Serie Mundial de su historia llegó acompañada de un negocio extraordinario. Los campeones podrían repartirse una bolsa superior a los 46 millones de dólares, un premio que tiene un significado muy distinto en una organización acostumbrada a competir contra las fortunas de las grandes potencias del beisbol.

El miércoles 28 de octubre, Milwaukee Brewers derrotó 4-1 a Tampa Bay Rays en el quinto encuentro del Clásico de Otoño y conquistó la serie por cuatro victorias contra una. La celebración puso fin a una espera de décadas y abrió otra cuenta, esta vez en los escritorios de las Grandes Ligas.

Ganarán por arriba de los 45 mdd

La MLB todavía debe determinar el monto definitivo del fondo de premios de la postemporada de 2026. Pero existe una referencia cercana. En 2025, Los Angeles Dodgers recibió 46.1 millones de dólares por conquistar la Serie Mundial, procedentes de una bolsa general de 128.2 millones.

De repetirse aquellas cifras, Milwaukee Brewers dispondría de una cantidad semejante para recompensar a sus peloteros y al personal elegible. La cantidad individual dependerá del reparto que acuerde el equipo.

Un premio que pesa más en los bolsillos de Milwaukee Brewers

En el beisbol moderno, medio millón de dólares puede representar una propina de lujo o el equivalente a buena parte de un año de trabajo. Todo depende del contrato que tenga el pelotero.

En 2025, cada participación completa de Los Angeles Dodgers tuvo un valor de 484,747.57 dólares. Para una estrella con ingresos anuales de 30 millones de dólares, semejante recompensa representa apenas el 1.6 por ciento de su salario.

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En cambio, para un pelotero que gana 800,000 dólares al año, ese mismo premio equivaldría al 60.6 por ciento de sus ingresos salariales de una temporada.

La distancia entre ambas cifras explica por qué el reparto de Milwaukee Brewers resulta particularmente interesante. Su éxito deportivo también podría convertirse en un impulso económico considerable para los integrantes menos remunerados del plantel.

La recompensa es igual por participación completa, pero su impacto personal cambia radicalmente de un vestidor a otro.

¿Cómo reparte MLB el dinero de la Serie Mundial?

El sistema de premios de las Grandes Ligas funciona mediante un fondo financiado con una parte de los ingresos de taquilla de la postemporada.

El campeón recibe el 36 por ciento del fondo general, mientras que el subcampeón obtiene el 24 por ciento. Los equipos eliminados en las rondas anteriores también participan de la distribución.

En 2025, Los Angeles Dodgers decidió repartir 82 participaciones completas, 12.5 parciales y otros 340,000 dólares en premios adicionales. Cada participación completa terminó valorada en casi 485,000 dólares.

Milwaukee Brewers, que aquella temporada cayó en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, repartió 70 participaciones completas de 168,852.75 dólares.

Si Milwaukee Brewers recibe una bolsa semejante a la del campeón de 2025 y conserva una distribución similar, el valor de cada participación completa podría acercarse al medio millón de dólares.

También Tampa Bay Rays tendrá una recompensa. Como subcampeón, le corresponde el 24 por ciento del fondo. En 2025, Toronto Blue Jays recibió 30.8 millones de dólares por terminar segundo, con participaciones completas de 354,118.39 dólares.

Los jugadores de Milwaukee Brewers tendrán ahora que decidir cómo distribuir la riqueza de una conquista que ya cambió la historia de la franquicia.