Cuántos balones de oro tienen Messi, Ronaldinho, Neymar, Mbappé y Cristiano Ronaldo

El Balón de Oro se mantiene como el máximo galardón individual que un futbolista puede recibir por su desempeño a lo largo de una temporada en el plano internacional. La distinción que entrega de manera anual la revista francesa France Football ha coronado a los mejores exponentes del juego en las últimas décadas del deporte. Cabe mencionar que la revista con sede en París se destaca por su amplia cobertura del fútbol internacional y es mundialmente famosa por otorgar este prestigioso galardón. Jugadores de la talla de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo aspiraron a obtener el reconocimiento.

El capitán argentino Lionel Messi es el máximo ganador de la historia del Balón de Oro, al acumular un total de ocho estatuillas doradas en su trayectoria profesional. El atacante sudamericano obtuvo los galardones correspondientes a las ediciones de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023 tras sus éxitos con el Barcelona y la selección albiceleste. En segundo lugar en este selecto ranking histórico se encuentra el delantero portugués Cristiano Ronaldo con la obtención de cinco trofeos individuales en las temporadas de los años 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Luego, se encuentra el exfutbolista brasileño Ronaldinho quien cuenta con un único Balón de Oro en su palmarés oficial al resultar elegido como el mejor futbolista del mundo en el año 2005.

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Las grandes figuras que no han ganado un Balón de Oro

En contraste con estos registros, los atacantes Neymar y Kylian Mbappé nunca han logrado adjudicarse este premio individual en sus respectivas carreras a pesar de integrar múltiples ternas de nominados y alcanzar los puestos de podio. Diego Maradona es otro de los históricos futbolistas que no se han podido hacer con este galardón. Sin embargo, el caso del astro argentino es muy particular ya que en su época como futbolista se premiaba solamente a jugadores europeos.

En la actualidad, el francés Ousmane Dembelé es quien ha logrado ganar este galardón por última vez. El jugador del PSG lo ganó luego de un gran 2025 en donde levantó los trofeos más importantes con el conjunto parisino.

