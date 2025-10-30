¿Cuántos campeones de goleo por país han triunfado en la Liga MX? Este es el listado definitivo

La posición de centro delantero (los que comúnmente ganan estos galardones) es algo sumamente peleada en el futbol internacional. Por ello, estos datos revelan situaciones bastante particulares de los campeones de goleo en la Liga MX. Hoy que el mercado se abrió de manera total a figuras de todas las nacionalidades, resulta interesante conocer cuántos monarcas goleadores existen por país desde 1992 en el balompié nacional.

¿Cuál es el país con más campeones de goleo en la Liga MX?

A lo largo de su extensa historia, el futbol nacional ha tenido delanteros de alto calibre. Sudamérica y México evidentemente son los espacios geográficos destacados. Sin embargo, Europa tiene algunos exponentes que hicieron estragos en los arcos mexicanos. En ese sentido, incluso hay un africano llamado Djaniny Tavares, el cual se coronó como el máximo artillero en un semestre mexicano.

Las naciones que han tenido campeones goleadores en Liga MX indican el siguiente desglose: Perú (4), Ecuador (3), Colombia (4), Venezuela (1), Paraguay (3), Uruguay (10), Chile (5), Costa Rica (2), Portugal (2), España (5), Francia (2), Suiza (2) y Cabo Verde (1).

Mientras que el Top3 lo tienen estos países:

México con 72 jugadores.

Brasil con 18 jugadores.

Argentina con 15 jugadores.

¿Quién se unirá a la lista de campeones de goleo de la Liga MX?

A falta de dos fechas para terminar el presente Apertura 2025, la pelea parece (previo al inicio de la Jornada 16) que está entre tres nombres. Probablemente el favorito es Paulinho, delantero portugués que conseguiría su tercer torneo como campeón goleador de manera consecutiva. Con 11 goles también, Joao Pedro de San Luis está compitiendo fuertemente. Mientras que la esperanza mexicana recae en Armando González, que tras su triplete ante Atlas llegó a 10 puntos.