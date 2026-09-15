El curioso y extraño caso de Lamine Yamal en Barcelona; ¿cuántos centímetros ha crecido en 3 años?

Lamine Yamal es considerado uno de los jugadores más importantes que existen en la actualidad. De hecho, el atacante del FC Barcelona cuenta con una media de 90 puntos en el EA Sports FC 27, lo cual lo convierte en un elemento destacado no solo de La Liga, sino a nivel mundial.

Un Barcelona alérgico al gol

Lo curioso de esta situación es que la carrera profesional de Lamine Yamal inició hace apenas unos años, mismos en donde su crecimiento físico ha sido por demás espectacular e, incluso, algunos consideran que sorpresivo y hasta polémico. Ahora bien, ¿cuánto ha crecido el jugador del Barcelona hasta ahora?

Este es el crecimiento físico de Lamine Yamal, jugador del Barcelona

Lo primero a tener en cuenta es que Lamine Yamal hizo su debut con el FC Barcelona a los 15 años con 9 meses y 16 días. Este ocurrió el 29 de abril del 2023 en un encuentro frente al Real Betis, por lo que el español ya tiene más de tres años como jugador del primer equipo blaugrana.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Lamine Yamal’s overall career stats at just 19 years old:



• 190 matches

• 63 goals

• 58 assists

• 121 G/A



🇪🇸🌟 pic.twitter.com/rOJas4klWh — Lamine Yamal Fan Club 🇪🇸 (@Lamineeyamal__) September 14, 2026

En aquel momento, y considerando que aún era un niño, Lamine Yamal apenas superaba los 170 centímetros de altura. Con ello, se esperaba que el jugador del Barcelona se desarrollara con el pasar de los años; sin embargo, esta evolución ha sido más significativa de lo que se esperaba.

Y es que, en estos momentos, Lamine Yamal tiene una altura de 183 centímetros; es decir, una diferencia de 13 centímetros respecto a su debut en la primera división con el Barcelona. Esta situación le ha permitido tener más corpulencia, lo cual ha beneficiado de cierta forma su estilo de juego.

¿Cuáles son los números de Lamine Yamal en el Barcelona?

En los poco más de tres años que ha formado parte del primer equipo, la realidad es que Lamine Yamal se ha convertido en uno de los elementos más desequilibrantes del Barcelona. Para muestra de ello están sus números, los cuales ascienden a 49 anotaciones y 52 asistencias en 153 duelos disputados.