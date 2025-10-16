Paternidad Rayada: ¿Cuándo fue la última vez que Pumas venció a Monterrey en Nuevo León?

Este fin de semana se llevará a cabo un duelo que promete dinamismo e intensidad, aunque, por los resultados recientes, tiene a un claro favorito. Rayados de Monterrey y Pumas se verán las caras en la Sultana del Norte, un lugar en donde a los universitarios no les podría ir peor.

Tal y como ocurrió durante mucho tiempo cuando visitaban al Guadalajara, Pumas cuenta con una racha por demás negativa cuando visita a Rayados de Monterrey, más precisamente en el nuevo estadio que tienen desde el 2015. ¿Sabías que en diez años los del Pedregal no han podido vencer a “La Pandilla”?

¿Cuándo fue la última vez que Pumas venció a Monterrey en su estadio?

La situación se vuelve aún más complicada si tomamos en cuenta que, desde la inauguración del Estadio BBVA Bancomer, Pumas nunca ha podido derrotar a Rayados de Monterrey. De hecho, en estos diez años los universitarios únicamente han rescatado un empate, lo cual habla de lo difícil que resulta para ellos este inmueble.

Y es que, en 13 duelos disputados en el BBVA Bancomer, Rayados de Monterrey suma 12 victorias y un solo empate. Por si lo anterior fuera poco, el último partido entre ambos también genera un recuerdo negativo para Pumas, institución que cayó en el torneo Clausura 2025 por un marcador de 2-0.

¿Efraín Juárez será despedido de Pumas si no obtiene la victoria ante Monterrey?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Efraín Juárez sea cesado de su cargo como entrenador de Pumas si es que no consigue un resultado favorable en su visita a la Sultana del Norte. En este sentido, vale decir que, oficialmente, no existe una advertencia a su puesto de parte de la cúpula de El Pedregal.

¿Cuándo y a qué hora es el Rayados vs Pumas?

Rayados y Pumas se verán las caras en uno de los duelos más llamativos de esta Jornada 13 del torneo Apertura 2025, mismo que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en punto de las 19:00 horas. Monterrey llega a este juego en el tercer lugar con 26 puntos, mientras que los universitarios están en el décimo sitio con 13 unidades.