Henry Martin ‘amenaza’ a los equipos previo a la Liguilla de la Liga mX

El futbolista del momento en la Liga MX es Henry Martin, el atacante se coronó campeón de goleo con sus 14 goles que marcó en las 17 fechas del Clausura 2023; referente y capitán de los azulcremas, mostró su gran rendimiento en el partido amistoso que sostuvo el América ante Alebrijes de Oaxaca previo a los cruces eliminatorios de la Liguilla del futbol mexicano. Las Águilas fueron segundas en la clasificación y se perfila como uno de los equipos favoritos para levantar el título de liga.

La cuota goleadora de Henry Martin no ha sido la mejor en la Liguilla, el bombardero registra sólo dos anotaciones con los azulcremas en esta fase, por lo que el gran momento que vive en su carrera podría ayudar a incrementar esa cifra y ser el futbolista resolutivo que ha sido a lo largo de todo el Clausura 2023.

Henry Martín sabe cómo afrontar la Liguilla

Ya es costumbre para el América disputar estas instancias del campeonato mexicano, por lo que su capitán, Henry Martin entiende cuál debe ser el planteamiento o la línea que debe seguir el conjunto de Coapa para lograr el éxito y quedarse con el campeonato de la Liga BBVA MX.

“Al resto de los equipos, nada, cada quien hará lo suyo, nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro. Si queremos ser campeones debemos pasar por encima de todos, llega un momento de sacrificios, pensar como grupo, dejar egos e individualidades, el yo dejarlo a un lado y pensar en nosotros”, sentenció el capitán de Las Águilas.

El futbolista del América fue reconocido en el estadio Azteca en el duelo amistoso que sostuvieron contra Alebrijes de Oaxaca por su gran temporada y terminar como campeón de goleo, primer mexicano en conseguirlo desde la temporada 2017 cuando Alan Pulido se quedó con la bota de oro jugando para las Chivas.

“Yo fui parte de la lanza para anotar los goles. Para mí no tenía que jugar el equipo para mí, sé que les pidieron que me buscaran, pero si en todo el torneo jugamos de una manera no había por qué cambiarlo. Les pedí que jugáramos igual, yo confío en el equipo y lo más importante para mí era llevarnos los tres puntos”,dijo Henry Martin a los medios.

Aunque existe una plena confianza en el plantel, dado que sólo perdieron en 1 partido de las 17 fechas disputadas, con un registro de 36 goles a favor, Henry Martin entiende que es de gran importancia recuperar a los mejores elementos y estar al parejo en todas las líneas para afrontar de mejor manera la Liguilla.

“Eso es lo más importante porque esto es un juego de 11, confiamos y necesitamos de todos. Necesitamos recuperar a Zendejas, a Viñas, son seis partidos donde necesitamos a todos y confío que el equipo está para pelear por todo”.