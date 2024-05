Así se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2024: Fechas y Horarios

Este domingo cinco de mayo del 2024, por fin se definieron los Cuartos de Final del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. El último equipo en clasificarse fue el conjunto de Pachuca luego de vencer a Necaxa 2-1 y así conseguir el último lugar de la Liguilla.

Los equipos que jugarán los Cuartos de Final son: América, Cruz Azul, Toluca, Rayados, Tigres, Toluca, Pumas y Pachuca . Los ocho equipos buscarán conseguir el título del torneo, pero el favorito para muchos por su nivel demostrado en el torneo regular es el América que busca el bicampeonato.

Así se jugarán los Cuartos de Final

Los partidos de Cuartos de Final serán América vs Pachuca, Cruz Azul vs Pumas, Toluca vs Chivas y Rayados vs Tigres. Los partidos de ida de los se jugarán entre el miércoles 8 y jueves 9 de mayo. Mientras que los encuentros de vuelta, serán entre el sábado 11 y el domingo 12 del mismo mes. En los próximos días se definirán los días y horarios en los que se disputarán cada duelo

El partido de ida de América vs Pachuca será en el Estadio Hidalgo. Mientras que la vuelta será en el Estadio Azteca. La llave de Cruz Azul vs Pumas se jugará en la Ciudad de México, pinta para ser una de las más parejas por los antecedentes entre ambos clubes. La ida será en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta será en el Estadio Azul.

En el caso del Toluca vs Chivas, la ida será en el Estadio Akron y la vuelta será en el Estadio Nemesio Diez. Por último, el Clásico Regio va a provocar una fiesta en Monterrey, la ida será en el Estadio Volcán y la vuelta en el Estadio BBVA.

