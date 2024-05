¡Horarios confirmados! Así se jugarán los Cuartos de Final

Ya está todo definido para que se puedan disputar los Cuartos de Final del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Este lunes seis de mayo del 2024, la liga confirmó los días y los horarios en que se van a disputar los partidos.

Hay que recordar que son ocho los equipos clasificados que van a buscar conseguir el título del torneo. Los ocho equipos quedaron definidos el domingo cinco de mayo tras finalizar el Play In. Los clubes son: América, Cruz Azul, Toluca, Rayados, Tigres, Toluca, Pumas y Pachuca.

Entrevista con Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras la victoria contra Jaime Munguía | #AlPuroEstiloMexicano

Te puede interesar: VIDEO: Así noqueó Naoya Inoue a ‘Pantera’ Nery ¡IMPRESIONANTE!

Los enfrentamientos de Cuartos de Final quedaron de la siguiente forma: América vs Pachuca, Cruz Azul vs Pumas, Toluca vs Chivas y Rayados vs Tigres.

Fechas y Horarios en que se jugarán los Cuartos de Final

Los partidos de ida se jugarán el miércoles 8 y el jueves 9 de mayo del 2024, los juegos de vuelta serán el sábado 11 y el domingo 12.

Los horarios quedaron de la siguiente forma: Para el partido de ida de América vs Pachuca se jugará el miércoles 8 de mayo en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo. Mientras que la vuelta se jugará el sábado 11 de mayo en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio Azteca.

El encuentro de ida de Cruz Azul vs Pumas se jugará el jueves 9 de mayo en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta será el domingo 12 de mayo en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el caso de Toluca vs Chivas, el partido de ida será miércoles 8 de mayo a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron y la vuelta será el sábado 11 de mayo a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez. Por último, la ida del Clásico Regio será el jueves 9 de mayo a las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Volcán y la vuelta en el Estadio BBVA el domingo 12 de mayo a las 21 horas tiempo del centro de México.

¡Gol de Mohammed Fatil! | Al-Nassr 6-0 Al-Wahda| Jornada 30 de la Liga Saudí

Te puede interesar: El problema GIGANTE que tiene el Pachuca previo a enfrentar al América