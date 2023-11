David Medrano adelanta las fechas de los Cuartos de Final del Apertura 2023

Queda un lugar en la Liguilla del futbol mexicano. Este Apertura 2023, tuvo una nueva modalidad para conocer a los ocho equipos que se meten a la Fiesta Grande, con el Play In, donde este domingo 26 de noviembre, León y Santos buscarán un lugar en los Cuartos de Final.

El ganador de estos dos equipos, se enfrentará al América; por otra parte, los otros duelos de esta instancia ya están definidos: Rayados vs Atlético San Luis; Tigres vs Puebla; y Pumas vs Chivas, que se este torneo se verán las caras en tres ocasiones, en partidos al hilo, pues también se vieron las caras en la última fecha del certamen.

Resumen Santos 2-1 Mazatlán | Play In, Apertura 2023

Te puede interesar: Carlos Acevedo habla sobre altanería de Rodolfo Cota

David Medrano adelanta las Fechas de los Cuartos de Final

Es un hecho que los Cuartos de Final del Apertura 2023 se jugarán miéroles y jueves las idas, mientras que sábados y domingos las vueltas. Lo que faltaba por definir es quien jugaría que días, y David Medrano adelantó dichas fechas, con horarios aún por confirmar.

De acuerdo con nuestro Don David, América, con el ganador de Santos vs León y Monterrey frente al Atlético San Luis estarían programados para miércoles y sábado; mientras que el Tigres ante Puebla y Pumas contra Chivas, serían jueves y domingo, aseguró en un video en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo es la Final del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX?

Tras el parón por la Fecha FIFA y dos partidos de Play In ya disputados, el futbol mexicano se prepara para conocer a un nuevo campeón o el bicampeonato de los Tigres. Los Cuartos de Final se jugarán entre 29 y 30 de noviembre las idas, y las vueltas 2 y 3 de diciembre. Las semifinales están programadas para el 6 y 7, y la Gran Final se disputará el jueves 14 la ida y el domingo 17 del último mes del año la vuelta.