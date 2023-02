Este es el cuerpo técnico de Diego Cocca en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene nuevo director técnico y Diego Cocca tomará las riendas del combinado nacional de cara al proceso mundialista de 2026. El ya ex entrenador de Tigresfue presentado en el Centro de Alto Rendimiento y dio sus primeras palabras como estratega azteca.

“Para mí no es cualquier cosa no sólo por ser el seleccionador sino por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado muchísimo, como mostraba un poco el video yo he venido de jugador desde hace más de 20 años y me ha abierto las puertas me ha hecho crecer como persona y como profesional. También me volvió a recibir como técnico me ha dado muchísimo en lo profesional y sobre todo en lo humano por eso estoy muy agradecido y para mí, mi forma de pensar y sentir tener la posibilidad de ayudar desde este lugar a México para hacer crecer en su selección es un privilegio una posibilidad que no podía dejar pasar”, mencionó el entrenador durante su presentación.

Matías Almeyda era candidato para dirigir a México

En cuanto al equipo de trabajo que rodeará a Diego Cocca en la Selección Mexicana, aquí repasamos al cuerpo técnico del entrenador sudamericano.

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana

Javier Bustos - Preparador físico

El preparador físico de 52 años, nació en Argentina y ha sido el preparador físico del entrenador Diego Cocca durante toda su carrera como entrenador.

Estuvo en su equipo de trabajo en Santos Laguna, Huracán, Defensa y Justicia, Racing, Millonarios, Tijuana, Rosario Central, Atlas y Tigres de la UANL.

Marcelo Goux - Auxiliar de campo

Es un ex futbolista argentino de 47 años que jugó en Gimnasia y Esgrima de la Plata. Como entrenador ha sido entrenador de Colón, Belgrano, Rosario Central y en 2019, abandonó la dirección técnica para unirse al cuerpo técnico de Diego Cocca, mismo al que pertenece hasta la fecha.

Galería 📸 | Diego Cocca es el nuevo entrenador de la Selección Nacional de México 🇲🇽💚

Así fue su presentación.#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/DIVFFdcyGw — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

Renso Valinoti - Preparador Físico

Valinoti tiene 34 años y se desempeña como preparador físico, durante su juventud estuvo en las fuerzas básicas del futbol argentino; sin embargo, no se pudo desarrollar como portero profesional y entró de lleno a la preparación física.

Ignacio Laurino - Auxiliar y análista de imágenes y selección de video

Es auxiliar técnico y analista en el cuerpo técnico de Diego Cocca y será clave en la preparación de cada partido de la Selección Mexicana.

