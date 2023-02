El mensaje de Diego Cocca a Tigres en su presentación con la Selección Mexicana

En el Centro de Alto Rendimiento, Diego Cocca dio su primera conferencia prensa como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, donde aprovechó para despedirse de Tigres, el que fue su último equipo en Liga MX.

El estratega argentino estuvo al mando de los felinos tan sólo cinco jornadas, pero no dejó escapar la oportunidad de agradecer. “Quiero agradecerle a la gente de Tigres, a su directiva, a los jugadores, a su afición”, declaró, “agradecer por dármela posibilidad de trabajo”, dijo Cocca.

“Es un club espectacular y me han tratado de maravilla. A los jugadores que, también, no tengo más que palabras de agradecimiento”, describió al club que fue su casa durante tres meses.

Diego Cocca pudo continuar con Tigres

Además, respondió a las críticas que ha recibido por parte de la afición felina. “Es entendible que Tigres se quedó sin técnico y es una parte difícil, yo estoy muy tranquilo porque lo hablé con Mauricio Culebro y quedó todo muy claro, que yo no busqué a la Selección. Yo tenía un proyecto en un club espectacular en el que siento que entré con los jugadores muy bien”, contó.

“Pudimos hacer un zoom para despedirnos y la verdad que fue maravilloso pero como siempre digo, uno toma decisiones, se ganan cosas se pierden cosas. Me perdí a lo mejor la oportunidad de dirigir a ese equipo, pero la posibilidad de dirigir a la Selección del Futbol Mexicano, los que estamos en el futbol sabemos que a lo mejor no se puede repetir y no se puede dejar pasar,” dijo, “agradecido con Tigres toda la vida y a seguir y a dar lo máximo en la Selección Mexicana”, cerró Cocca.

Dentro de la conferencia de presentación en su nuevo puesto, Rodrigo Ares de Parga, director de Selecciones Nacionales, confirmó que se le ofreció a Diego Cocca continuar al mando de los felinos por lo que restaba de la temporada. “Platicamos con ellos si querían que el técnico terminara el torneo con ellos y que viniera nada más a los partidos que hay en marzo a dirigir a la Selección Mexicana. Eso era importante porque no queríamos afectar a ningún equipo y Tigres tomó la decisión de que prefería que no estuviera en dos lugares al mismo tiempo”, declaró, “es una decisión de Tigres, nosotros siempre les dimos la posibilidad de que terminara el torneo, los dos que tiene Tigres pero ellos decidieron que preferían que ya no estuviera con ellos, digamos, de medio tiempo”, confirmó.

Tigres anunció la baja de Diego Cocca

Antes de que Selecciones Nacionales diera a conocer la llegada de Cocca al banquillo de la escuadra nacional, el club Tigres compartió un comunicado en el que dieron a conocer que su relación con el entrenador se daba por terminada.

Asimismo, los directivos del club, entre ellos Mauricio Culebro, dieron una conferencia de prensa en la que agradecieron a su ex-estratega por sus servicios, pero aclararon que buscan alguien que esté completamente comprometido con el club.

Por eso mismo, dieron a conocer que Marco Antonio ‘el Chima’ Ruiz será ahora el director técnico del equipo en lo que resta del Clausura 2023.

Los números de Diego Cocca con Tigres

Cocca asumió el cargo del banquillo felino para la campaña que se disputa actualmente. Estuvo las primeras cinco jornadas al mando de la escuadra.

De esos cinco, cosechó tres triunfos y dos empates; en su debut, su equipo goleó 0-3 a Santos Laguna; una semana más tarde, repitieron la hazaña al golear 4-1 a Pachuca, actuales campeones del circuito mexicano.

En la tercera jornada, dividieron unidades con Tijuana con un marcador 1-1 y la racha de empates se alargó para dos semanas, al repetir resultado una semana más tarde contra el Atlético San Luis, partido que culminó sin goles.

En su último partido con Tigres, Diego Cocca y su equipo derrotaron a Cruz Azul por la mínima en el Estadio Azteca.

