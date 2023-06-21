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Los refuerzos del Jimmy Lozano para la Selección Mexicana en Copa Oro 2023

Jaime Lozano tomará las riendas de la Selección Mexicana para el compromiso de la Copa Oro 2023 que iniciará el próximo 25 de junio ante Honduras

Jaime Lozano en su gira por Europa ante de ser DT interino de la Selección Mexicana
|jaimelozano21

Escrito por: Jorge Zamora

¡Nuevo grupo! Estos son los refuerzos del Jimmy Lozano para Copa Oro 2023

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Viene un nuevo proyecto para la Selección Mexicana, La Bomba Rodriguez anunció la llegada de Jaime Lozano como nuevo director técnico interino del equipo nacional para afrontar el compromiso de la Copa Oro 2023 y lograr los objetivos trazados para este campeonato donde abrirán participación ante Honduras.

El Jimmy tomará su nuevo cargo este 25 de junio en el debut del equipo nacional en el torneo más importante a nivel selecciones de la Concacaf. Además de Honduras, enfrentará los compromisos ante Haití y Qatar respectivamente. Una buena noticia, es que el equipo de las Barras y las Estrellas no llegará al certamen con sus mejores activos. Por tanto, la Selección Mexicana tendría más apertura para quedarse con el título.

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Los refuerzos del Jimmy para la Selección Mexicana en Copa Oro

Jaime Lozano llega a la Selección Mexicana previo al arranque de la Copa Oro 2023, y lo hará con cinco refuerzos. Se trata de su cuerpo técnico, un equipo que goza de su total confianza y que le acompañó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde consiguieron la medalla de bronce. Entre los que destacan:

Ryota Nishimura

Llega como el brazo derecho del Jimmy en su aventura en la Selección Mexicana para esta competencia, llegaría como su auxiliar número 1.

Antonio 'Tony' Clavero

El español sería su auxiliar número 2 para la Copa Oro 2023, también cuenta con toda la confianza del Jimmy y será de gran ayuda para los próximos compromisos.

Aníbal González

Será el preparador físico del equipo, cuyo trabajo será fundamental para que puedan tener el mejor rendimiento posible del equipo.

Eduardo González

Por último y no menos importante, se habla de Eduardo González como su analista de video, de acuerdo a los reportes de diversos medios.

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¿Se queda el Jimmy Lozano para el mundial 2026?

Por ahora, de acuerdo al nombramiento oficial en la Selección Mexicana, se estima que el trabajo de Jaime Lozano sea, estrictamente interino.

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